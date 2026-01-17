Българският дипломат Николай Младенов поема ключова роля в международните усилия за стабилизиране на Близкия изток. Белият дом официално обяви назначаването му за върховен представител за Газа, като той става част от новосформирания Съвет за мир, натоварен с управлението на палестинската територия.

В състава на елитния дипломатически орган, който ще бъде председателстван лично от американския президент Доналд Тръмп, влизат знакови фигури от световната политика. Сред колегите на Младенов в Съвета са държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, бившият британски премиер Тони Блеър, както и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър. Присъствието на българския дипломат в този списък подчертава доверието към неговия опит в региона.

Паралелно с назначенията на високо ниво, започна и практическата работа по възстановяването на институциите в региона. В Кайро се проведе първото заседание на специалния комитет от палестински технократи, който бе лично подбран от самия Николай Младенов. Начело на тази експертна група застава Али Шаат – бивш заместник-министър на Палестина с опит в развитието на индустриалните зони.

Дейността на комитета е пряко свързана с втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп. Основната задача пред екипа на Шаат и Младенов е да възстановят критичните обществени услуги и да рестартират гражданските институции. Крайната цел на тези усилия е полагането на здрави основи за дългосрочно и устойчиво самостоятелно управление на ивицата Газа.