      събота, 17.01.26
          Борусия Дортмунд се измъкна от грандиозен гаф

          Емре Джан реализира от дузпа  в петата минута на добавеното време за крайното 3:2

          17 януари 2026 | 18:41
          Борусия Дортмунд водеше с 2:0, допусна изравняване до 2:2, но спечели с 3:2 сблъсъка със Санкт Паули на своя „Сигнал Идуна Парк“. На пейката за гостите за първи път бе вратаря с български корени Емил Газдов.

          Двубоят бе от 18 кръг на германската Бундеслига и в първия си астрономически час се развиваше изцяло по вкуса на „жълто-черните“, втори във временното класиране с 39 точки. Санкт Паули е последен с 12 т. Дузпа от Емре Джан в добавеното време донесе успеха за вестфалци.

          След около 20 минути игра „пиратите“ се разминаха с дузпа. Съдията Харм Осмерс първо посочи бялата точка, но след ВАР преглед размисли и зарадва „жълто-черните“.

          В края на първата част Борусия Дортмунд поведе в резултата. Юлиан Брандт вкара отблизо една топка и направи 1:0.

          Девет минути след почивката авансът на вестфалци се покачи. Карим Адейеми направи 2:0. Фабио Силва насочи към германския национал при разбъркване в наказателното поле, а за Адейеми не беше проблем да отбележи.

          В 62-ата минута Санкт Паули намери сили да върне едно попадение. Джеймс Сандс засече с глава центриране от корнер за 1:2.

          Последва тройна смяна от страна на Нико Ковач, която изглежда, че наруши баланса в отбора на Борусия. Максимилиан Байер, Серу Гираси и Ян Коуто се появиха на местата на автора на втория гол Адейеми, Силва и Юлиан Риерсон.

          Секунди след тройната смяна резултатът бе изравнен – 2:2. Даниел Свенсон извърши фал до тъчлиниятата. Ерик Смит центрира от свободния удар, а пред всички изскочи Рики-Джейд Джоунс, успял да засече от въздуха и да матира Грегор Кобел. Топката се озова в обратния ъгъл на стража и той нямаше какво да стори.

          Дълбоко в продължението Борусия Д спечели. Емре Джан реализира от дузпа  в петата минута на добавеното време за крайното 3:2.

