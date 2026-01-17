НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Челси спря устрема на Брентфорд

          Малко преди точния изстрел на Палмър, вратарят Роберт Санчес спаси в ситуация един на един срещу Кевин Шаде

          17 януари 2026 | 19:57 70
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Челси се справи с Брентфорд и победи с 2:0 „пчеличките“ в двубой от 22 кръг на английската Висша лига. Жоао Педро и Коул Палмър отбелязаха головете за „сините“, а защитата на Лиъм Росиниър неутрализира напълно звездата на гостите Игор Тиаго. Самият Росиниър записа победа в дебютния си шампионатен мач начело на отбора.

          - Реклама -

          С победата Челси изпревари именно Брентфорд за шестата позиция, събирайки 34 точки срещу 33 за опонента си.

          „Сините“ поведоха в средата на първата част, когато капитанът на отбора Енцо Фернандес достави перфектно подаване за Жоао Педро в наказателното поле. Бразилецът отбеляза за 1:0 без особени трудности. Голът на бившия стрелец на Брайтън дълго бе преглеждан от ВАР, но съдията Джон Брукс посочи центъра на терена, за радост на „Стамфорд Бридж“.

          Матиас Йенсен пропусна най-добрата възможност за гостите за изравняване на резултата. Негов удар се удари в дясната греда в 38-ата минута.

          Около четвърт час преди края Коул Палмър предреши всичко на „Стамфорд Бридж“. Звездата на „сините“ реализира от дузпа, не оставяйки шанс на Кайомин Келъхър, и пращайки го в обратния ъгъл за 2:0. Малко преди точния изстрел на Палмър, вратарят Роберт Санчес спаси в ситуация един на един срещу Кевин Шаде.

          Челси се справи с Брентфорд и победи с 2:0 „пчеличките“ в двубой от 22 кръг на английската Висша лига. Жоао Педро и Коул Палмър отбелязаха головете за „сините“, а защитата на Лиъм Росиниър неутрализира напълно звездата на гостите Игор Тиаго. Самият Росиниър записа победа в дебютния си шампионатен мач начело на отбора.

          - Реклама -

          С победата Челси изпревари именно Брентфорд за шестата позиция, събирайки 34 точки срещу 33 за опонента си.

          „Сините“ поведоха в средата на първата част, когато капитанът на отбора Енцо Фернандес достави перфектно подаване за Жоао Педро в наказателното поле. Бразилецът отбеляза за 1:0 без особени трудности. Голът на бившия стрелец на Брайтън дълго бе преглеждан от ВАР, но съдията Джон Брукс посочи центъра на терена, за радост на „Стамфорд Бридж“.

          Матиас Йенсен пропусна най-добрата възможност за гостите за изравняване на резултата. Негов удар се удари в дясната греда в 38-ата минута.

          Около четвърт час преди края Коул Палмър предреши всичко на „Стамфорд Бридж“. Звездата на „сините“ реализира от дузпа, не оставяйки шанс на Кайомин Келъхър, и пращайки го в обратния ъгъл за 2:0. Малко преди точния изстрел на Палмър, вратарят Роберт Санчес спаси в ситуация един на един срещу Кевин Шаде.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач

          Станимир Бакалов -
          Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач. "Шпорите" допуснаха домакинска загуба в лондонското дерби с Уест Хам с 1:2 след гол...
          Спорт

          Ливърпул се издъни у дома

          Станимир Бакалов -
          Ливърпул и Бърнли завършиха 1:1 в мач от 22-ия кръг на английската Висша лига, игран на "Анфийлд". Доминик Собослай пропусна дузпа в 32-ата минута. Флориан Вирц обаче откри...
          Спорт

          Левски преподписа с основен защитник

          Станимир Бакалов -
          Левски и защитникът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2028 година, при подобрени условия за играча, съобщиха от клуба. В социалните мрежи дори...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions