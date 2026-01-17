Челси спря устрема на Брентфорд

Челси се справи с Брентфорд и победи с 2:0 „пчеличките“ в двубой от 22 кръг на английската Висша лига. Жоао Педро и Коул Палмър отбелязаха головете за „сините“, а защитата на Лиъм Росиниър неутрализира напълно звездата на гостите Игор Тиаго. Самият Росиниър записа победа в дебютния си шампионатен мач начело на отбора.

С победата Челси изпревари именно Брентфорд за шестата позиция, събирайки 34 точки срещу 33 за опонента си.

„Сините“ поведоха в средата на първата част, когато капитанът на отбора Енцо Фернандес достави перфектно подаване за Жоао Педро в наказателното поле. Бразилецът отбеляза за 1:0 без особени трудности. Голът на бившия стрелец на Брайтън дълго бе преглеждан от ВАР, но съдията Джон Брукс посочи центъра на терена, за радост на „Стамфорд Бридж“.

Матиас Йенсен пропусна най-добрата възможност за гостите за изравняване на резултата. Негов удар се удари в дясната греда в 38-ата минута.

Около четвърт час преди края Коул Палмър предреши всичко на „Стамфорд Бридж“. Звездата на „сините“ реализира от дузпа, не оставяйки шанс на Кайомин Келъхър, и пращайки го в обратния ъгъл за 2:0. Малко преди точния изстрел на Палмър, вратарят Роберт Санчес спаси в ситуация един на един срещу Кевин Шаде.