ЦСКА пак допусна 2 гола и пак загуби в Турция

ЦСКА загуби от чешкия Млада Болеслав с 1:2 във втората си контрола на турска земя, играна пред погледа на десетки фенове на столичани. В първата си проверка „червените“ паднаха от полския Корона Киелце с 0:2.

Още във втората минута Йоанис Питас пропусна да изведе ЦСКА напред, след като нацели страничния стълб. След по-активните минути за „армейците“, чехите поведоха в 26-та минута чрез Ян Бурян. Три по-късно резултатът набъбна в полза на Млада Болеслав, след като Михал Шевчик не сбърка от дузпа, отсъдена за нарушение на Бруно Жордао.

В началото на втората част Пастор беше заменен принудително от Иван Турицов заради проблем в бедрото. В добавеното време ЦСКА получи правото да изпълни дузпа за фаул срещу Мохамед Брахими. Именно той се нагърби с отговорността и реализира почетното попадение за тима на Христо Янев.

Следващата контрола на „армейците“ е на 21 януари срещу ЛНЗ Черкаси.