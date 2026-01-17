Напрежението в редиците на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) достигна нова връхна точка, след като народният представител Даниел Лорер отправи остри обвинения към лидера на ПП Асен Василев. В ефира на БНТ Лорер изрази сериозни подозрения, че Василев води тайни преговори с партия „Възраждане“ относно формирането на служебна власт.

Според депутата, тези задкулисни разговори целят осигуряване на подкрепа за определен служебен министър-председател и правителство, като Лорер допусна, че договорките може да обхващат и по-дългосрочни политически планове. Коментарът бе направен в студиото на предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Съмнения за скрито сътрудничество

В отговор на журналистически въпрос относно отношенията между партиите, Лорер не скри скептицизма си и описа механизмите на вземане на решения в своята партия като авторитарни.

„Аз не виждам индикации, че няма договорка между Асен Василев и „Възраждане“ за служебен кабинет. Асен Василев ръководи еднолично „Продължаваме промяната“ и всички решения в партията и в парламентарната група се вземат от него и кръга около него и така се свеждат до знанието на останалите“, заяви Даниел Лорер.

За да подкрепи тезата си за възможно взаимодействие между идеологическите противници, той обърна внимание на поведението в Народното събрание. Лорер припомни редица конкретни случаи, в които гласуванията на групата на ПП-ДБ са съвпадали напълно с тези на „Възраждане“.

Несигурност за изборните листи

Критиките на Лорер към управленския стил на Асен Василев засегнаха и темата за предстоящото подреждане на листите за избори. Депутатът изрази открито съмнение относно своето политическо бъдеще в рамките на формацията, предвид концентрацията на власт в ръцете на съпредседателя.

„Не знам дали ще се намери място за мен в листите, защото те ще се редят еднолично от Асен Василев“, допълни Лорер.

Тези изказвания идват в момент на политическа турбуленция и повдигат въпроси за вътрешнопартийната демокрация в „Продължаваме промяната“, както и за потенциални нови конфигурации при назначаването на служебен кабинет.