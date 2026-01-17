НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Даниел Лорер: Асен Василев договаря еднолично служебен кабинет с „Възраждане“

          17 януари 2026 | 09:21 1498
          Снимко:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Напрежението в редиците на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) достигна нова връхна точка, след като народният представител Даниел Лорер отправи остри обвинения към лидера на ПП Асен Василев. В ефира на БНТ Лорер изрази сериозни подозрения, че Василев води тайни преговори с партия „Възраждане“ относно формирането на служебна власт.

          - Реклама -

          Според депутата, тези задкулисни разговори целят осигуряване на подкрепа за определен служебен министър-председател и правителство, като Лорер допусна, че договорките може да обхващат и по-дългосрочни политически планове. Коментарът бе направен в студиото на предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

          Съмнения за скрито сътрудничество

          В отговор на журналистически въпрос относно отношенията между партиите, Лорер не скри скептицизма си и описа механизмите на вземане на решения в своята партия като авторитарни.

          „Аз не виждам индикации, че няма договорка между Асен Василев и „Възраждане“ за служебен кабинет. Асен Василев ръководи еднолично „Продължаваме промяната“ и всички решения в партията и в парламентарната група се вземат от него и кръга около него и така се свеждат до знанието на останалите“, заяви Даниел Лорер.

          За да подкрепи тезата си за възможно взаимодействие между идеологическите противници, той обърна внимание на поведението в Народното събрание. Лорер припомни редица конкретни случаи, в които гласуванията на групата на ПП-ДБ са съвпадали напълно с тези на „Възраждане“.

          Несигурност за изборните листи

          Критиките на Лорер към управленския стил на Асен Василев засегнаха и темата за предстоящото подреждане на листите за избори. Депутатът изрази открито съмнение относно своето политическо бъдеще в рамките на формацията, предвид концентрацията на власт в ръцете на съпредседателя.

          „Не знам дали ще се намери място за мен в листите, защото те ще се редят еднолично от Асен Василев“, допълни Лорер.

          Тези изказвания идват в момент на политическа турбуленция и повдигат въпроси за вътрешнопартийната демокрация в „Продължаваме промяната“, както и за потенциални нови конфигурации при назначаването на служебен кабинет.

          Напрежението в редиците на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) достигна нова връхна точка, след като народният представител Даниел Лорер отправи остри обвинения към лидера на ПП Асен Василев. В ефира на БНТ Лорер изрази сериозни подозрения, че Василев води тайни преговори с партия „Възраждане“ относно формирането на служебна власт.

          - Реклама -

          Според депутата, тези задкулисни разговори целят осигуряване на подкрепа за определен служебен министър-председател и правителство, като Лорер допусна, че договорките може да обхващат и по-дългосрочни политически планове. Коментарът бе направен в студиото на предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

          Съмнения за скрито сътрудничество

          В отговор на журналистически въпрос относно отношенията между партиите, Лорер не скри скептицизма си и описа механизмите на вземане на решения в своята партия като авторитарни.

          „Аз не виждам индикации, че няма договорка между Асен Василев и „Възраждане“ за служебен кабинет. Асен Василев ръководи еднолично „Продължаваме промяната“ и всички решения в партията и в парламентарната група се вземат от него и кръга около него и така се свеждат до знанието на останалите“, заяви Даниел Лорер.

          За да подкрепи тезата си за възможно взаимодействие между идеологическите противници, той обърна внимание на поведението в Народното събрание. Лорер припомни редица конкретни случаи, в които гласуванията на групата на ПП-ДБ са съвпадали напълно с тези на „Възраждане“.

          Несигурност за изборните листи

          Критиките на Лорер към управленския стил на Асен Василев засегнаха и темата за предстоящото подреждане на листите за избори. Депутатът изрази открито съмнение относно своето политическо бъдеще в рамките на формацията, предвид концентрацията на власт в ръцете на съпредседателя.

          „Не знам дали ще се намери място за мен в листите, защото те ще се редят еднолично от Асен Василев“, допълни Лорер.

          Тези изказвания идват в момент на политическа турбуленция и повдигат въпроси за вътрешнопартийната демокрация в „Продължаваме промяната“, както и за потенциални нови конфигурации при назначаването на служебен кабинет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Пътуване към Гърция: По-високи ТОЛ такси и интензивен трафик край Кресна

          Георги Петров -
          Пътуването към гръцките морски курорти през предстоящия активен сезон отново ще премине под знака на две основни предизвикателства за българските шофьори – натовареният трафик...
          Политика

          Тръмп планира „Съвет за мир“ за Украйна по модела на Газа

          Георги Петров -
          Администрацията на американския президент Доналд Тръмп разработва нова стратегия за следвоенното уреждане на конфликта в Украйна, взаимствана от подхода в Близкия изток. Според информация...
          Политика

          Белият дом избра Николай Младенов за върховен представител за Газа

          Георги Петров -
          Българският дипломат Николай Младенов поема ключова роля в международните усилия за стабилизиране на Близкия изток. Белият дом официално обяви назначаването му за върховен представител...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions