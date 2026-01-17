НА ЖИВО
          Еманюел Макрон изненада с тъмни очила на официална среща в Елисейския дворец

          17 януари 2026 | 14:34
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Френският държавен глава Еманюел Макрон прикова вниманието с необичаен аксесоар по време на важна работна среща в Елисейския дворец. Президентът се появи с тъмни слънчеви очила по време на дискусиите, посветени на бъдещето на Нова Каледония, което веднага направи впечатление на присъстващите и медиите.

          Причината за нестандартния вид на Макрон обаче не е модно решение, а здравословна необходимост. Той поясни пред участниците в срещата, че се налага да носи затъмнените стъкла „за известно време“ поради незначителен проблем с очите, който изисква защита от силна светлина.

          Френският президент подходи към ситуацията с чувство за хумор и учтивост към своите събеседници. „Моля да ме извините за тези очила, които са свързани с безобиден проблем“, заяви Макрон, след което добави с усмивка: „Ще трябва да ме изтърпите“.

          Индикации за здравословното неразположение на президента имаше още ден по-рано. По време на посещението си при френските военнослужещи във военната база в Истр (департамент Буш-дю-Рон), наблюдатели забелязаха, че дясното око на държавния глава е силно зачервено и възпалено. Въпреки дискомфорта, Макрон продължава да изпълнява пълния обем от служебните си задължения и официални ангажименти.

          - Реклама -

