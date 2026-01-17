НА ЖИВО
          Евдокия Попадинова стана част от АЕК (Атина)

          Евдокия Попадинова е на 29 години

          17 януари 2026 | 17:38 60
          
          Една от най-добрите български футболисти в момента – Евдокия Попадинова, стана част от гръцкия гранд АЕК (Атина). Новината съобщиха столичани.

          Футболист №1 на България при жените за 2024 г. игра през последния полусезон в турския гранд Бешикташ. 

          Попадинова е от Благоевград, където започва кариерта си. Играла е за: английските Бристол Академи и Лондон Бийс; датския Олборг; италианските Лацио, Сасуоло и Наполи; австралийския Бризбън Роър и турския Бешикташ. Попадинова е националка на България, като е една от най-емблематичните играчи в историята на тима, а освен това е била избирана за най-добра футболистка в България 7 пъти (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024).  

          Евдокия Попадинова е на 29 години. 

