      събота, 17.01.26
          Гърция: Разширяването на териториалните води е суверенно право и не подлежи на преговори

          17 януари 2026 | 17:03
          Разширяването на териториалните води на Гърция, включително в района на Егейско море, представлява изключително национално право, което не подлежи на каквито и да е преговори. Тази категорична позиция изрази гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис от парламентарната трибуна, отправяйки ясно послание към Анкара.

          Изявлението на първия дипломат на Атина идва в отговор на скорошни коментари от страна на турския му колега Хакан Фидан. Думите на Фидан бяха изтълкувани от наблюдатели като сигнал за частично отстъпление от дългогодишното настояване на Турция за цялостно „пакетно решение“ на споровете между двете държави. Въпреки дипломатическите совалки, Герапетритис подчерта, че диалогът с Турция ще продължи, но без да се засягат теми, свързани с националния суверенитет на Гърция.

          В своето обръщение пред депутатите външният министър заяви дословно:

          „Няма да обсъждаме въпроси, свързани с националния суверенитет. Ние не сме просто равни, а сме в реално силна позиция, защото това правителство не си затвори очите за световната сцена“.

          Политически анализатори разглеждат смекчената реторика на Хакан Фидан като опит за намаляване на напрежението в навечерието на планираната за февруари среща на Висшия съвет за сътрудничество. Очаква се на форума да присъстват лично гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

          Според оценките на Атина, позицията на Турция е тясно свързана и с по-широките стратегически цели на страната за нормализиране на отношенията със Запада. Анкара се стреми към разширен достъп до отбранителния сектор на Европейския съюз, където в момента участието ѝ е ограничено чрез механизма SAFE. Турската страна настоява за по-сериозно признание на своята отбранителна индустрия, използвайки я като геополитически инструмент в отношенията си с Европа.

