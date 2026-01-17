Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Звездата на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа все повече се доближава до трансфер в Левски, твърди “Мач Телеграф”. Очаква се в близките дни от ръководството на клуба да се срещнат с колегите си от „Лаута“ и да обсъдят дребни подробности по трансфера. Привличането му ще засили много сериозно конкуренцията в атаката на Левски, където засега Мустафа Сангаре няма алтернатива.

- Реклама -

Припомняме, че колумбиецът Хуан Переа бе на крачка от Левски през лятото на 2024 година, когато начело на тима застана Станислав Генчев. Тогава „сините“ можеха да избират между Переа и Сангаре, като двамата идваха от едно и също първенство – Трета лига на Португалия, а също така и с почти еднакви характеристики. На всичкото отгоре цената им бе сравнително равна. А „сините“ и Генчев тогава избраха нападението да се води от Мустафа Сангаре. Хуан Переа все пак се озова в България през въпросното лято, но облече екипа на Локомотив.

Левски търси спешно нов нападател, след като продаде Борислав Рупанов на полския Гурник (Забже). Треньорът Хулио Веласкес е настоявал пред шефовете да бъдат привлечени както Переа, така и още един защитник. Испанецът дори е съгласен новите да дойдат в края на трансферния прозорец, но да са напълно готови да се включат веднага в състава.