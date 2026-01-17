НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Хуан Переа се доближава все повече до Левски

          Привличането му ще засили много сериозно конкуренцията в атаката на Левски, където засега Мустафа Сангаре няма алтернатива

          17 януари 2026 | 10:18 760
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Звездата на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа все повече се доближава до трансфер в Левски, твърди “Мач Телеграф”. Очаква се в близките дни от ръководството на клуба да се срещнат с колегите си от „Лаута“ и да обсъдят дребни подробности по трансфера. Привличането му ще засили много сериозно конкуренцията в атаката на Левски, където засега Мустафа Сангаре няма алтернатива.

          - Реклама -

          Припомняме, че колумбиецът Хуан Переа бе на крачка от Левски през лятото на 2024 година, когато начело на тима застана Станислав Генчев. Тогава „сините“ можеха да избират между Переа и Сангаре, като двамата идваха от едно и също първенство – Трета лига на Португалия, а също така и с почти еднакви характеристики. На всичкото отгоре цената им бе сравнително равна. А „сините“ и Генчев тогава избраха нападението да се води от Мустафа Сангаре. Хуан Переа все пак се озова в България през въпросното лято, но облече екипа на Локомотив.

          Левски търси спешно нов нападател, след като продаде Борислав Рупанов на полския Гурник (Забже). Треньорът Хулио Веласкес е настоявал пред шефовете да бъдат привлечени както Переа, така и още един защитник. Испанецът дори е съгласен новите да дойдат в края на трансферния прозорец, но да са напълно готови да се включат веднага в състава.

          Звездата на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа все повече се доближава до трансфер в Левски, твърди “Мач Телеграф”. Очаква се в близките дни от ръководството на клуба да се срещнат с колегите си от „Лаута“ и да обсъдят дребни подробности по трансфера. Привличането му ще засили много сериозно конкуренцията в атаката на Левски, където засега Мустафа Сангаре няма алтернатива.

          - Реклама -

          Припомняме, че колумбиецът Хуан Переа бе на крачка от Левски през лятото на 2024 година, когато начело на тима застана Станислав Генчев. Тогава „сините“ можеха да избират между Переа и Сангаре, като двамата идваха от едно и също първенство – Трета лига на Португалия, а също така и с почти еднакви характеристики. На всичкото отгоре цената им бе сравнително равна. А „сините“ и Генчев тогава избраха нападението да се води от Мустафа Сангаре. Хуан Переа все пак се озова в България през въпросното лято, но облече екипа на Локомотив.

          Левски търси спешно нов нападател, след като продаде Борислав Рупанов на полския Гурник (Забже). Треньорът Хулио Веласкес е настоявал пред шефовете да бъдат привлечени както Переа, така и още един защитник. Испанецът дори е съгласен новите да дойдат в края на трансферния прозорец, но да са напълно готови да се включат веднага в състава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Матиас Тисера не иска да се завръща в Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Лудогорец Матиас Тисера не иска да се връща в Разград. Аржентинското издание Globo твърди, че играчът желае да продължи кариерата си или...
          Спорт

          Левски преговаря с класен защитник от елитно първенство

          Станимир Бакалов -
          От Левски преговарят с класен централен защитник от елитно първенство на Западна Европа, съобщава „Мач Телеграф“. Футболистът е с точния профил, търсен от треньора...
          Спорт

          Почина президентът на Фиорентина

          Станимир Бакалов -
          Италия и Флоренция са в траур. Роко Комисо, президент и собственик на Фиорентина, почина снощи в Съединените щати. Новината беше съобщена с официално изявление...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions