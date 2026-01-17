Интер се откъсна на върха

Интер спечели трудно, но заслужено като гост на Удинезе в среща от 21-ия кръг на италианската Серия А. Така хората на Кристиан Киву се бетонираха и на върха в класирането.

Скъпоценният гол в битката за Скудетото заби Лаутаро Мартинес. Аржентинският голаджия се разписа в 20-ата минута.

Като цяло гостите доминираха на терена, но не успяха да решат окончателно срещата по-рано и да не се наложи да треперят до края. За „фриуланите“ като титуляр започна бившата звезда на Лудогорец Якуб Пьотровски. Полският халф обаче напусна точно преди почивката заради контузия в коляното.

Така Интер събра актив от 49 точки на върха в класирането. Нерадзурите са с 6 точки повече от градския си съперник Милан, който обаче е с мач по-малко. Удинезе е на 10-ата позиция с 26 пункта.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на починалия президент на Фиорентина Роко Комисо. Първият удар дойде в четвъртата минута, когато стреля по земя от добра позиция, но Мадука Окойе улови топката. Малко след това Димарко опита воле, но топката мина покрай вратата. В 15-ата минута Бисек не затрудни Окойе с шута си по земя. Малко след това Лаутаро направи пропуск с глава.

В 20-ата минута обаче аржентинецът беше безгрешен и се разписа с удара си по земя, справяйки се с двама противникови играчи. Пет минути по-късно Мануел Аканжи стреля с глава при корнер, но не намери целта.

В 28-ата минута Димарко отправи далечен удар, но Окойе успя да избие топката. Първият удар на домакините дойде чак в 34-тата минута и беше дело на Пьотровски, който не успя да преодолее Ян Зомер с изпълнението си от дъгата на наказателното поле. Последният удар преди почивката пък беше дело на Хенрих Мхитарян, който прати топката далеч от вратата. Точно преди края на първата част Пьотровски напусна терена заради контузия на дясното си коляно и беше заменен от Ленън Милър.

В 51-вата минута Аканжи направи втория си пропуск с глава след центриране от корнер. Две минути по-късно Зомер спаси удар на Мхитарян. В 58-ата минута Томас Кристенсен стреля от голямо разстояние, но разочарова с изпълнението си. Три минути след това Димарко прати топката в противниковата мрежа, но беше вдигнат флаг за засада на асистиралия му Еспозито. В 73-тата минута Умар Соле игра с глава при статично положение, но не насочи топката достатъчно добре.

До края на мача не паднаха нови голове и Интер заслужено си тръгна като победител от Удине.