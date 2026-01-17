Лидерите на Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур се събират днес в Парагвай, за да сложат подписите си под историческо търговско споразумение. Документът, чиято подготовка отне десетилетия, поставя основите на една от най-мащабните зони за свободна търговия в света, съобщава Франс прес.

Официалната церемония е насрочена за 12:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) и ще се проведе в театъра „Хосе Асунсион Флорес“ в столицата Асунсион. В момента Парагвай изпълнява ролята на ротационен председател на южноамериканския алианс.

Преговорите между Европейската комисия и държавите основателки на Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай – стартираха още през 1999 година. Обединението на двата пазара създава икономическа зона, обхващаща над 700 милиона потребители, като двата блока заедно генерират приблизително 30 на сто от световния брутен вътрешен продукт (БВП).

Финализирането на сделката бе значително ускорено от завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ. Новата вълна от американски мита принуди както Брюксел, така и страните от Латинска Америка да потърсят по-стабилни и предвидими партньорства, за да защитят икономиките си.

Пътят към днешното подписване бе разчистен преди седмица в Брюксел, когато мнозинството от страните членки на ЕС дадоха „зелена светлина“ на договора, въпреки категоричното неодобрение на няколко държави, водени от Франция. Френското правителство, което се противопоставя на сделката, дори трябваше да преодолее два вота на недоверие в Националното събрание в сряда, внесени от „Непокорна Франция“ и „Национален сбор“ в знак на протест срещу споразумението.

Преди да пристигнат за церемонията в Асунсион, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисарят по търговията Марош Шефчович посетиха Бразилия. Президентът на страната Лула да Силва изигра ключова роля за постигането на консенсус, но няма да присъства лично на подписването в Парагвай. Официалният мотив за отсъствието му е, че първоначалните планове са предвиждали събитието да бъде на ниво министри, а не на ниво държавни глави от латиноамериканска страна.

Споразумението предвижда премахване на голяма част от митата, което ще стимулира европейския износ на автомобили, машини, вина и сирена. В обратна посока се очаква улеснено навлизане на южноамерикански стоки като говеждо и птиче месо, захар, ориз, мед и соя чрез безмитни квоти. Именно тези клаузи предизвикват сериозни тревоги сред европейските фермери.

Критиците на сделката предупреждават, че тя ще разклати европейското земеделие чрез внос на по-евтини продукти, които не винаги отговарят на строгите екологични стандарти и изисквания за безопасност на храните в ЕС. В опит да успокои напрежението, Брюксел направи редица отстъпки през последните месеци, включително планове за засилване на контрола и увеличаване на проверките върху вноса на храни.

Въпреки тези уверения, напрежението остава високо. През последните дни хиляди земеделски производители излязоха на протести във Франция, Полша, Ирландия и Белгия. За следващата седмица фермери от целия Европейски съюз подготвят мащабен протест пред сградата на Европейския парламент в Страсбург.

След днешното подписване документът трябва да бъде ратифициран от Европейския парламент. Въпреки че двете най-големи политически групи в ЕП подкрепят сделката, се очаква гласуването да бъде оспорвано.