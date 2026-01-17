Иван Цветанов: Пратили сме на ФИФА всичко за скандала с Око-Флекс

Спортният директор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов заяви, че клубът е изпратил на ФИФА всичките данни около скандалното преминаване на Армстронг Око-Флекс в Левски.

- Реклама -

Той говори преди медиите преди заминаването на „канарчетата“ за зимен подготвителен лагер в Турция. „Канарчетата“ отпътуваха с четири нови попълнения, а очакват към тях да се присъедини футболист на Гьозтепе, който ще играе за тима под наем.

„Ние сме направили постъпления към ФИФА с нашите доказателства за неправомерното привличане на Око-Флекс. Предполагам, че съответно Левски също подготвят техните документи неща. Решението на Спортно-техническата комисия е, че Левски е в правото си. Ние не сме съгласни с това заключение“, заяви Иван Цветанов на летище „Васил Левски“.

„В Анталия чакаме към нас да се присъединя футболист от Гьозтепе, който ще ни бъде даден под наем. Трябва да дойде и играч от руския Уфа“, каза още спортният директор на „канарчетата“.