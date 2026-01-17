НА ЖИВО
          Иван Таков: Машините не са панацея, провалът на Терзиев в София е крещящ

          17 януари 2026 | 10:18
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Акцентът в политическия живот трябва да бъде поставен върху реалните политики, а не върху техническото обезпечаване на изборния процес. Тази теза защити представителят на БСП Иван Таков в ефира на БТВ, коментирайки актуалната политическа обстановка и предизвикателствата пред левицата.

          Според социалиста, фокусът върху технологията на гласуване измества вниманието от същинските проблеми. „Политиките, а не машините са важни“, категоричен бе той, допълвайки, че механичните средства за вот не могат да решат дълбоката криза на представителността. „Машините не са панацея“, подчерта Таков и изрази мнение, че технологията „по никакъв начин няма да решим проблема с недоверието“ в изборния процес.

          Разговорът засегна и предстоящия Конгрес на столетницата, където една от ключовите точки в дневния ред ще бъде изборът на нов председател. На фона на динамичните процеси в лявото пространство, Иван Таков даде заявка за активно участие в бъдещето на формацията. Той не изключва възможността да се кандидатира за лидерския пост, като постави акцент върху необходимостта от обединение. „На нас в момента ни трябва консолидация“, заяви той, визирайки състоянието на партията.

          Таков отправи остри критики към управлението на столицата и работата на кмета Васил Терзиев, особено по отношение на комуналните услуги и чистотата. Ситуацията с отпадъците в града бе определена от него като изключително тревожна. „Провалът на кмета Васил Терзиев е крещящ“, заяви социалистът по повод кризата с боклука.

          Според данните, изнесени от него, проблемите обхващат значителна част от града, като „5 столични района са в бедстващо положение“. Таков припомни и политическото поведение на своята група в общинския съвет, като отбеляза конструктивния им подход в критични моменти. „Когато трябваше веднага му подадохме ръка“, изтъкна той, реферирайки към опитите за решаване на проблемите в местната власт.

          

