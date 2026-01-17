НА ЖИВО
          Израел възрази срещу състава на Изпълнителния съвет за Газа под надзора на САЩ

          17 януари 2026 | 23:16
          Снимка: БГНЕС
          
          Израел обяви, че възразява срещу обявения състав на Изпълнителния съвет за Газа, който ще действа под надзора на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

          „Съобщението за състава на Изпълнителния съвет за Газа, подчинен на Съвета за мир, не е било координирано с Израел и противоречи на неговата политика“, се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

          В него се уточнява още, че премиерът е разпоредил на външния министър да се свърже с държавния секретар на САЩ по въпроса.

          В състава на съвета са включени турският външен министър и представител на Катар, което допълнително изостря напрежението около инициативата.

