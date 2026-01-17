Израел възрази срещу състава на Изпълнителния съвет за Газа под надзора на САЩ

Израел обяви, че възразява срещу обявения състав на Изпълнителния съвет за Газа, който ще действа под надзора на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.
В него се уточнява още, че премиерът е разпоредил на външния министър да се свърже с държавния секретар на САЩ по въпроса.
В състава на съвета са включени турският външен министър и представител на Катар, което допълнително изостря напрежението около инициативата.
