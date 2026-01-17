НА ЖИВО
          Ювентус корабокрушира в Сардиния

          17 януари 2026 | 23:44
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ювентус допусна много сериозна грешка в Серия А, губейки с минималното 0:1 от Каляри като гост на остров Сардиния. Срещата на „Унипол Домус“ бе от 21 кръг на италианската Серия А. Лука Мацители бе автор на единствения гол, а вратарят на сардинци Елиа Каприле направи чудеса от храброст под рамката, като в един случай му помогна и гредата.

          След четвърт час игра, в който Юве не създаде нищо, топката стигна до Фабио Мирети в наказателното поле. Лука Мацители сложи своя крак пред халфа, а съдията Давиде Маса отсъди дузпа. След ВАР преглед решението за наказателен удар бе отменено.

          „Старата дама“ се активизира и десетина минути по-късно отново погледна към вратата на Елиа Каприле. Вратарят спаси опасен изстрел на Мирети, а впоследствие още два шута на халфа останаха само блокирани. Звездата Кенан Йълдъз опита да изпроси дузпа в хода на полувремето, но намеренията му завършиха с жълт картон за симулация.

          Малко преди почивката Себастиано Еспозито едва не си вкара ювелирен автогол от аутлинията.

          В началото на втората част сардинци за първи път погледнаха към вратата на гостите, като Семих Калъчсой намери Еспозито, този път стрелял към точната врата. Матиа Перин обаче спаси.

          Доминацията на Юве завладя „Унипол Домус“ в Сардиния, като удари на Андреа Камбиазо и Кенан Йълдъз бяха спасени от Каприле. Стражът спаси и изстрел от въздуха на Мирети, приближаващ вратата му заплашително.

          В 65-ата минута Каляри излезе напред в резултата. Джанлука Гаетано центрира от свободен удар, а Мацители изпревари всички на първа греда и с много хитър изстрел изненада Перин – 1:0.

          Около 20 минути по-късно и гредата помогна на Каляри. Шут на Йълдъз рикошира в бранител, а след това и в дясната греда до Каприле.

          Ювентус засега запазва място в топ 4 с 39 точки, но Рома може да измести торинци. Лидерът Интер е с 49 т., Каляри има 22 т. на 13-та позиция.

