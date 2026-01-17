НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Касите на БНБ и търговски банки с извънредно работно време и тази събота

          17 януари 2026 | 13:15 180
          Снимка: Фейсбук
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Българската народна банка (БНБ) отваря врати за клиенти и тази събота, продължавайки установената организация за работа през почивните дни на януари. Мярката има за цел да улесни гражданите и бизнеса, като осигури допълнително време за касови операции.

          - Реклама -

          Потребителите трябва да съобразят посещението си с разпределението на услугите между различните локации на институцията. В централната сграда на БНБ гишетата извършват обмяна на банкноти и монети единствено за физически лица.

          За разлика от централата, Касовият център на БНБ, намиращ се в столичния квартал „Полигона“, работи с по-широк обхват от клиенти. Там се извършват операции както за физически, така и за юридически лица. Тази организация на работа ще остане в сила за всички съботни дни до края на настоящия месец януари.

          Освен централната банка, редица търговски банки в страната също са създали организация за извънредно работно време на свои клонове през съботните дни до края на месеца. Това дава възможност на клиентите да извършат необходимите банкови услуги в почивен ден.

          Пълният списък с дежурните офиси на търговските банки е публикуван и достъпен за справка на официалната интернет страница на Асоциацията на банките в България.

          Българската народна банка (БНБ) отваря врати за клиенти и тази събота, продължавайки установената организация за работа през почивните дни на януари. Мярката има за цел да улесни гражданите и бизнеса, като осигури допълнително време за касови операции.

          - Реклама -

          Потребителите трябва да съобразят посещението си с разпределението на услугите между различните локации на институцията. В централната сграда на БНБ гишетата извършват обмяна на банкноти и монети единствено за физически лица.

          За разлика от централата, Касовият център на БНБ, намиращ се в столичния квартал „Полигона“, работи с по-широк обхват от клиенти. Там се извършват операции както за физически, така и за юридически лица. Тази организация на работа ще остане в сила за всички съботни дни до края на настоящия месец януари.

          Освен централната банка, редица търговски банки в страната също са създали организация за извънредно работно време на свои клонове през съботните дни до края на месеца. Това дава възможност на клиентите да извършат необходимите банкови услуги в почивен ден.

          Пълният списък с дежурните офиси на търговските банки е публикуван и достъпен за справка на официалната интернет страница на Асоциацията на банките в България.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Пламен Николов смени курса: Кандидатът на ИТН вече брани лева с тези на „Възраждане“

          Георги Петров -
          Бившият кандидат за министър-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) Пламен Николов направи рязък завой в публичните си позиции, преминавайки към реториката на партия „Възраждане“....
          Политика

          Ваня Григорова: Управлението на София е пиар, Терзиев няма план за кризата с боклука

          Георги Петров -
          Кризата със сметосъбирането в София е налице още от месец октомври, но въпреки това бедствено положение не беше обявено. Това заяви независимият общински съветник...
          Политика

          Иван Таков: Машините не са панацея, провалът на Терзиев в София е крещящ

          Георги Петров -
          Акцентът в политическия живот трябва да бъде поставен върху реалните политики, а не върху техническото обезпечаване на изборния процес. Тази теза защити представителят на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions