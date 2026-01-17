Българската народна банка (БНБ) отваря врати за клиенти и тази събота, продължавайки установената организация за работа през почивните дни на януари. Мярката има за цел да улесни гражданите и бизнеса, като осигури допълнително време за касови операции.

Потребителите трябва да съобразят посещението си с разпределението на услугите между различните локации на институцията. В централната сграда на БНБ гишетата извършват обмяна на банкноти и монети единствено за физически лица.

За разлика от централата, Касовият център на БНБ, намиращ се в столичния квартал „Полигона“, работи с по-широк обхват от клиенти. Там се извършват операции както за физически, така и за юридически лица. Тази организация на работа ще остане в сила за всички съботни дни до края на настоящия месец януари.

Освен централната банка, редица търговски банки в страната също са създали организация за извънредно работно време на свои клонове през съботните дни до края на месеца. Това дава възможност на клиентите да извършат необходимите банкови услуги в почивен ден.

Пълният списък с дежурните офиси на търговските банки е публикуван и достъпен за справка на официалната интернет страница на Асоциацията на банките в България.