Левски допусна обрат и загуби от Войводина

Левски загуби с 1:2 от Войводина Нови Сад във втората си контрола от зимната подготовка, допускайки първо поражение на турска земя след обрат от 1:0.

Първото попадение за „сините“ през 2026 година отбеляза Георги Костадинов. В заключителните минути на срещата дебют за Левски направи Армстронг Око-Флекс.

Следващата проверка за отбора на Хулио Веласкес е в сряда, 21 януари, срещу полския Заглебие Любин. Четвъртата проверка в Турция е срещу състава на Тренчин.

„Сините“ започнаха по-активно срещата. В седмата минута Мустафа Сангаре проби през средата и нанесе удар от границата на наказателното поле, но над вратата.

Две минути след това Сангаре проби отдясно, намери Ради Кирилов в наказателното поле, националът нанесе изстрел към долния десен ъгъл, но в аут.

В 21-вата минута Мустафа Сангаре получи диагонален пас на левия фланг, върна леко назад за Марин Петков, капитанът нанесе удар от 20-ина метра, а след рикошет топката излезе в корнер.



В 29-ата минута „сините“ излязоха напред в резултата. Радослав Кирилов напредна отдясно и центръра към наказателното поле, Георги Костадинов от трудна ситуация засече с глава и прехвърли вратаря за 1:0.

Пет минути след това Марин Петков отправи изстрел от средна дистанция към долния ляв ъгъл, който бе точен, но стражът на сърбите улови без проблеми.

В 37-ата минута Вукан Савичевич нанесе изстрел от свободен удар, но прати топката над вратата на Светослав Вуцов. Това бе една от първите ситуации за Войводина в мача.

Това бе и всичко по-интересно през първата част.



В 50-ата минута сърбите стигнаха до изравнително попадение. Защитата на Левски не действа по най-добрия начин, Фабио Лима изпусна Видосавлиевич, а той елегантен шут в десния ъгъл отбеляза за 1:1 в мрежата на Луков.

В 59-ата минута Сангаре бе спънат в наказателното поле, но дузпа не бе отсъдена. Само няколко секунди след това Никола Серафимов нанесе диагонален удар към долния десен ъгъл, спасен от вратаря.



В 74-ата минута влезлият от пейката Карлос Охене имаше добра възможност да изведе „сините“ напред в резултата, но негов удар от наказателното поле срещна гредата.



Секунди след пропуска на Охене, Войводина стигна до пълен обрат. При бърза контраатака Марко Младенович бе изведен на добра позиция в наказателното поле и с шут в долния ляв ъгъл вкара за 1:2.

В 89-ата минута Марин Петков засече с глава центриране отляво, но прати топката над вратата на Войводина.