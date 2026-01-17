НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски преговаря с класен защитник от елитно първенство

          От синия клуб са готови да отделят много сериозна сума за привличането му, като тя доближава седем цифри

          17 януари 2026 | 10:27 420
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          От Левски преговарят с класен централен защитник от елитно първенство на Западна Европа, съобщава „Мач Телеграф“. Футболистът е с точния профил, търсен от треньора Хулио Веласкес – със силен ляв крак. От синия клуб са готови да отделят много сериозна сума за привличането му, като тя доближава седем цифри.

          - Реклама -

          Планът на Хулио Веласкес и съответно на скаутите на клуба е новият бранител да бъде на нивото на Кристиан Макун. По този начин искат да не се нарушава балансът в защитата след напускането на бразилеца Цунами.

          Припомняме, че “сините” се опитват да се разберат с Локомотив (Пловдив) за нападателя Хуан Переа.

          От Левски преговарят с класен централен защитник от елитно първенство на Западна Европа, съобщава „Мач Телеграф“. Футболистът е с точния профил, търсен от треньора Хулио Веласкес – със силен ляв крак. От синия клуб са готови да отделят много сериозна сума за привличането му, като тя доближава седем цифри.

          - Реклама -

          Планът на Хулио Веласкес и съответно на скаутите на клуба е новият бранител да бъде на нивото на Кристиан Макун. По този начин искат да не се нарушава балансът в защитата след напускането на бразилеца Цунами.

          Припомняме, че “сините” се опитват да се разберат с Локомотив (Пловдив) за нападателя Хуан Переа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Матиас Тисера не иска да се завръща в Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Лудогорец Матиас Тисера не иска да се връща в Разград. Аржентинското издание Globo твърди, че играчът желае да продължи кариерата си или...
          Спорт

          Почина президентът на Фиорентина

          Станимир Бакалов -
          Италия и Флоренция са в траур. Роко Комисо, президент и собственик на Фиорентина, почина снощи в Съединените щати. Новината беше съобщена с официално изявление...
          Спорт

          Хуан Переа се доближава все повече до Левски

          Станимир Бакалов -
          Звездата на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа все повече се доближава до трансфер в Левски, твърди “Мач Телеграф”. Очаква се в близките дни от ръководството...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions