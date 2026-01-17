Левски преговаря с класен защитник от елитно първенство

От Левски преговарят с класен централен защитник от елитно първенство на Западна Европа, съобщава „Мач Телеграф“. Футболистът е с точния профил, търсен от треньора Хулио Веласкес – със силен ляв крак. От синия клуб са готови да отделят много сериозна сума за привличането му, като тя доближава седем цифри.

- Реклама -

Планът на Хулио Веласкес и съответно на скаутите на клуба е новият бранител да бъде на нивото на Кристиан Макун. По този начин искат да не се нарушава балансът в защитата след напускането на бразилеца Цунами.

Припомняме, че “сините” се опитват да се разберат с Локомотив (Пловдив) за нападателя Хуан Переа.