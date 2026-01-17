НА ЖИВО
          Левски преподписа с основен защитник

          Кристиян Димитров преподписа със столичани

          17 януари 2026 | 18:47
          Левски и защитникът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2028 година, при подобрени условия за играча, съобщиха от клуба. В социалните мрежи дори бе пуснато впечатляващо видео с препратка към новия контракт на бранителя.

          Димитров се присъедини към отбора в края на 2022 година. Бранителят дебютира за Левски на 11 февруари 2023 година при загубата от Черно море с 0:1 във Велико Търново. На 27 октомври 2023 година той отбеляза първия си гол за клуба при загубата като гост с 1:2 от Берое. До този момент е изиграл 91 мача и е отбелязал 8 гола със синия екип.

          Централният защитник е част от националния отбор на България, с 22 мача и 1 гол за „лъвовете“. Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 година.

          „ПФК Левски благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Димитров още много победи и щастливи мигове със синята фланелка“, пишат „сините“.

