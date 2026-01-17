НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Ливърпул се издъни у дома

          Мърсисайдци не успяха да победят Бърнли

          17 януари 2026 | 19:38 160
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ливърпул и Бърнли завършиха 1:1 в мач от 22-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Анфийлд“.

          - Реклама -

          Доминик Собослай пропусна дузпа в 32-ата минута.

          Флориан Вирц обаче откри резултата в 42-ата минута с красив изстрел вътре в наказателното поле.

          Маркъс Едуардс изравни за гостите в 65-ата минута.

          Ливърпул е 4-и с 36 точки, а Бърнли е предпоследен с 14.

          Ливърпул и Бърнли завършиха 1:1 в мач от 22-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Анфийлд“.

          - Реклама -

          Доминик Собослай пропусна дузпа в 32-ата минута.

          Флориан Вирц обаче откри резултата в 42-ата минута с красив изстрел вътре в наказателното поле.

          Маркъс Едуардс изравни за гостите в 65-ата минута.

          Ливърпул е 4-и с 36 точки, а Бърнли е предпоследен с 14.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач

          Станимир Бакалов -
          Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач. "Шпорите" допуснаха домакинска загуба в лондонското дерби с Уест Хам с 1:2 след гол...
          Спорт

          Челси спря устрема на Брентфорд

          Станимир Бакалов -
          Челси се справи с Брентфорд и победи с 2:0 „пчеличките“ в двубой от 22 кръг на английската Висша лига. Жоао Педро и Коул Палмър...
          Спорт

          Левски преподписа с основен защитник

          Станимир Бакалов -
          Левски и защитникът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2028 година, при подобрени условия за играча, съобщиха от клуба. В социалните мрежи дори...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions