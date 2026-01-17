Ливърпул се издъни у дома

17 януари 2026 | 19:38
Ливърпул и Бърнли завършиха 1:1 в мач от 22-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Анфийлд“.
Доминик Собослай пропусна дузпа в 32-ата минута.
Флориан Вирц обаче откри резултата в 42-ата минута с красив изстрел вътре в наказателното поле.
Маркъс Едуардс изравни за гостите в 65-ата минута.
Ливърпул е 4-и с 36 точки, а Бърнли е предпоследен с 14.
