Макрон осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

Френският президент Еманюел Макрон осъди заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, които се противопоставят на намеренията му да придобие Гренландия, предаде АФП.

„Заплахите с мита са недопустими и нямат място в този контекст“, написа Макрон в социалната мрежа X. - Реклама -

Той подчерта, че европейците ще реагират „по единен и координиран начин“, ако подобни мерки бъдат потвърдени, и добави: