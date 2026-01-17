Макрон осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

Френският президент Еманюел Макрон осъди заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, които се противопоставят на намеренията му да придобие Гренландия, предаде АФП.
Той подчерта, че европейците ще реагират „по единен и координиран начин“, ако подобни мерки бъдат потвърдени, и добави:
