      събота, 17.01.26
          Макрон осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

          17 януари 2026 | 23:16 200
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френският президент Еманюел Макрон осъди заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, които се противопоставят на намеренията му да придобие Гренландия, предаде АФП.

          „Заплахите с мита са недопустими и нямат място в този контекст“, написа Макрон в социалната мрежа X.

          Той подчерта, че европейците ще реагират „по единен и координиран начин“, ако подобни мерки бъдат потвърдени, и добави:

          „Ще гарантираме, че европейският суверенитет е зачетен.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мицотакис потвърди: срещата с Ердоган се очаква в началото на февруари

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди, че срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган най-вероятно ще се проведе в началото на февруари, съобщава „Политико“. „Датата...
          Политика

          Швеция отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

          Красимир Попов -
          Шведският премиер Улф Кристершон отхвърли заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, ако не бъде допуснато...
          Футбол

          ЦСКА пак допусна 2 гола и пак загуби в Турция

          Николай Минчев -
          ЦСКА загуби от чешкия Млада Болеслав с 1:2 във втората си контрола на турска земя, играна пред погледа на десетки фенове на столичани. В...
