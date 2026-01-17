НА ЖИВО
      събота, 17.01.26
          Малена Замфирова с четвърто място в Банско, швейцарец разочарова Янков и Замфиров

          17 януари 2026 | 14:43
          Малена Замфирова се представи силно и завърши четвърта в днешния паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд. Състезанието се проведе в зимния курорт Банско.

          Замфирова влезе във финалите с трето време, а на осминафиналите преодоля с лекота китайката Найин Гун. В последните осем тя се справи с Орели Мойсан от Канада с 20 стотни по-бързо време. На полуфиналите обаче Малена не успя да финишира в дуела с Рамона Терезия Хофмайстер от Германия, която впоследствие спечели и големия финал.

          В малкия Замфирова също отпадна в спор с на-добрата от квалификациите – Цубаки Мики от Япония.

          При мъжете Радослав Янков отпадна на осминафиналите от швейцареца Джан Казанова след оспорвана битка. Казанова спря и Тервел Замфиров на 1/4-финалната фаза, след като нашият сноубордист се справи в 1/8-финалите с Жан Кошир от Словения.

          Победител при мъжете стана австриецът Бенямин Карл, надвил Казанова в полуфиналните битки.

          Утре е вторият паралелен гигантски слалом в Банско. В 08:45 стартират квалификациите, а четири часа по-късно започват финалите.

