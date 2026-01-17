Манчестър Юнайтед пропусна да разгроми Сити, но зарадва Арсенал

Манчестър Юнайтед надигра тотално градския съперник Сити, но „гражданите“ някакси се отърваха само с два гола във вратата си при поражението с 0:2 на „Олд Трафорд“. Двубоят бе част от 22-ия кръг на английската Висша лига.

- Реклама -

Новият временен мениджър на „червените дяволи“ Майкъл Карик ще помни вечно дебюта си на резервната скамейка и, току-виж, си подпечата поста за постоянно след днешното вдъхновено представяне на отбора пред погледа на великия Сър Алекс Фъргюсън.

Още в началните минути Хари Магуайър удари напречната греда с глава от близка дистанция, а това беше предупреждение за гостите, водени от Пеп Гуардиола. Сити изглеждаше тежък на терена, докато съперникът му от своя страна летеше и на два пъти голове на домакините бяха отменени. След паузата обаче нямаше какво да спре Юнайтед, който проведе наказателна акция. Първо, капитанът Бруно Фернандеш подаде на завърналия се от Купата на Африка Брайън Мбемо, който простреля иначе игралия силно под рамката Джанлуиджи Донарума за 1:0 в 65-та минута.

Десетина по-късно резервата Матеус Куня подаде на Патрик Доргу, който изпревари неубедителния Рико Люис за 2:0. Преди това гредата отново спаси Сити, а в края Мейсън Маунт реализира за 3:0, но и това попадение не беше зачетено, за да може „небесносините“ да си тръгнат от „Олд Трафорд“ поне с по-почетна загуба. Капитулацията на гостите в мача беше пълна в 80-та минута, когато Гуардиола направи тройна смяна при 0:2, а един от тримата заменени беше безличният и днес Ерлинг Холанд, който вече седем поредни мача няма гол от игра.

В подреждането Юнайтед е временно четвърти с 35 точки, колкото има и петият Ливърпул, който по-късно днес приема новака Бърнли. Сити от своя страна е напът да развее бялото знаме в битката за титлата – шест точки отстояние от лидера Арсенал, който довечера гостува на Нотингам Форест.

В следващите си двубои Юнайтед гостува на Арсенал, докато „гражданите“ първо имат визита на Будьо/Глимт в Шампионска лига, а след това са домакини на Уулвърхемптън във Висшата лига.