НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мицотакис потвърди: срещата с Ердоган се очаква в началото на февруари

          17 януари 2026 | 23:09 170
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди, че срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган най-вероятно ще се проведе в началото на февруари, съобщава „Политико“.

          „Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари“, заяви Мицотакис.

          - Реклама -

          Той подчерта, че Атина ще постави „само един въпрос“ – разграничаването на морските зони, като добави, че Турция трябва да се въздържа от „поредица от напълно необосновани претенции“.

          Премиерът допълни, че разговорите ще обхванат както основните теми, така и конкретни въпроси, по които работят отделните министри, включително миграцията.

          По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви пред гръцкия вестник „Катимерини“, че двамата лидери ще се срещнат през следващия месец, за да обсъдят въпросите за териториалните води и континенталния шелф.

          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди, че срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган най-вероятно ще се проведе в началото на февруари, съобщава „Политико“.

          „Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари“, заяви Мицотакис.

          - Реклама -

          Той подчерта, че Атина ще постави „само един въпрос“ – разграничаването на морските зони, като добави, че Турция трябва да се въздържа от „поредица от напълно необосновани претенции“.

          Премиерът допълни, че разговорите ще обхванат както основните теми, така и конкретни въпроси, по които работят отделните министри, включително миграцията.

          По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви пред гръцкия вестник „Катимерини“, че двамата лидери ще се срещнат през следващия месец, за да обсъдят въпросите за териториалните води и континенталния шелф.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон осъди заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, които се противопоставят на...
          Политика

          Швеция отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

          Красимир Попов -
          Шведският премиер Улф Кристершон отхвърли заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, ако не бъде допуснато...
          Политика

          Гърция: Разширяването на териториалните води е суверенно право и не подлежи на преговори

          Георги Петров -
          Разширяването на териториалните води на Гърция, включително в района на Егейско море, представлява изключително национално право, което не подлежи на каквито и да е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions