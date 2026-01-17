Мицотакис потвърди: срещата с Ердоган се очаква в началото на февруари

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди, че срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган най-вероятно ще се проведе в началото на февруари, съобщава „Политико“.

„Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари", заяви Мицотакис.

Той подчерта, че Атина ще постави „само един въпрос“ – разграничаването на морските зони, като добави, че Турция трябва да се въздържа от „поредица от напълно необосновани претенции“.

Премиерът допълни, че разговорите ще обхванат както основните теми, така и конкретни въпроси, по които работят отделните министри, включително миграцията.

По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви пред гръцкия вестник „Катимерини“, че двамата лидери ще се срещнат през следващия месец, за да обсъдят въпросите за териториалните води и континенталния шелф.