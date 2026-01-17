НА ЖИВО
          Наполи излъга Сасуоло

          Станислав Лоботка носи минимална победа за неаполитанците

          17 януари 2026 | 22:23
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наполи победи Сасуоло с 1:0 като домакин в двубой от 21-ия кръг на Серия А. Мачът се игра на стадион „Диего Армандо Марадона“ в Неапол. 

          - Реклама -

          Наполи поведе в резултата още в седмата минута на срещата. Двойно подаване между Елиф Елмас и Леонардо Спинацола завърши с удар на северномакедонеца, който бе спасен от Мурич, но отбитата топка стигна до Станислав Лоботка, който я вкара с воле след леко отклонение в крака на защитник на Сасуоло. 

          Интересното е, че това беше първият гол за словака в Серия А от почти три години насам.

          След успеха Наполи е на 3-о място с 43 точки, а Сасуоло е на 12-о с 23.

          Спорт

          Нотингам и Арсенал завършиха 0:0

          Станимир Бакалов -
          Нотингам и Арсенал завършиха 0:0 в дерби от 22-рия кръг на Висшата лига.  Въпреки второто си поредно нулево равенство в шампионата, "топчиите" остават лидери в...
          Спорт

          Нигерия се окичи с бронза в Африка

          Станимир Бакалов -
          Нигерия спечели с дузпи утешителния мач за бронза в Купата на африканските нации срещу Египет. В редовното време и продълженията срещата завърши 0:0, а...
          Спорт

          Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач

          Станимир Бакалов -
          Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач. "Шпорите" допуснаха домакинска загуба в лондонското дерби с Уест Хам с 1:2 след гол...
