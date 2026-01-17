Наполи излъга Сасуоло

Наполи победи Сасуоло с 1:0 като домакин в двубой от 21-ия кръг на Серия А. Мачът се игра на стадион „Диего Армандо Марадона“ в Неапол.

Наполи поведе в резултата още в седмата минута на срещата. Двойно подаване между Елиф Елмас и Леонардо Спинацола завърши с удар на северномакедонеца, който бе спасен от Мурич, но отбитата топка стигна до Станислав Лоботка, който я вкара с воле след леко отклонение в крака на защитник на Сасуоло.

Интересното е, че това беше първият гол за словака в Серия А от почти три години насам.

След успеха Наполи е на 3-о място с 43 точки, а Сасуоло е на 12-о с 23.