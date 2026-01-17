НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Напрежение в Лондон: Арести и свалено знаме при протест пред иранското посолство

          17 януари 2026 | 11:24 280
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лондонската полиция извърши серия от арести снощи след ескалация на напрежението пред иранското посолство в британската столица. За сблъсъците съобщават агенциите ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

          - Реклама -

          Ситуацията в квартал Кенсингтън се е изострила, след като част от демонстрантите са започнали да хвърлят предмети по служителите на реда. В отговор властите са разпоредили разпръсване на тълпата и са насочили допълнителни полицейски сили към района. По време на безредиците са пострадали няколко полицаи.

          В социалните мрежи се разпространяват кадри, показващи арести на ранени протестиращи. Най-сериозният пробив в сигурността е осъществен от демонстрант, който е успял да преодолее загражденията на дипломатическата мисия.

          От лондонската полиция поясниха детайли около случая в официално изявление:

          „По време на продължаващия протест пред иранското посолство тази вечер един от протестиращите е влязъл незаконно в частна собственост, изкачил се е по няколко балкона до покрива на посолството и е свалил знамето.“

          Властите уточниха и повдигнатите обвинения срещу извършителя:

          „Той е арестуван от полицията за предполагаемо увреждане на чужда собственост, незаконно проникване в дипломатическа собственост и нападение над полицейски служители.“

          В последващо съобщение органите на реда потвърдиха, че „редица хора са арестувани по подозрения в участие в бунтове“. Районът около посолството остава под засилена охрана със значително полицейски присъствие, за да се предотвратят нови нарушения на обществения ред.

          Случилото се в Лондон е отзвук от масовите вълнения в самия Иран. Протестите в Ислямската република започнаха на 28 декември, първоначално провокирани от тежкото икономическо състояние, но бързо прераснаха в директно недоволство срещу режима. Според информация на ДПА, въпреки че обстановката в Техеран се е успокоила в последните дни и животът се връща към нормалния ритъм, блокирането на достъпа до интернет продължава повече от седмица.

          Базираната в Осло правозащитна организация „Иран Хюман Райтс“ (IHRNGO) изнася тревожни данни за цената на недоволството. Според тяхната статистика най-малко 3428 протестиращи са загинали в Иран от началото на антиправителствените демонстрации. От организацията предупреждават, че реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок, а арестуваните надхвърлят 10 000 души.

          Лондонската полиция извърши серия от арести снощи след ескалация на напрежението пред иранското посолство в британската столица. За сблъсъците съобщават агенциите ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

          - Реклама -

          Ситуацията в квартал Кенсингтън се е изострила, след като част от демонстрантите са започнали да хвърлят предмети по служителите на реда. В отговор властите са разпоредили разпръсване на тълпата и са насочили допълнителни полицейски сили към района. По време на безредиците са пострадали няколко полицаи.

          В социалните мрежи се разпространяват кадри, показващи арести на ранени протестиращи. Най-сериозният пробив в сигурността е осъществен от демонстрант, който е успял да преодолее загражденията на дипломатическата мисия.

          От лондонската полиция поясниха детайли около случая в официално изявление:

          „По време на продължаващия протест пред иранското посолство тази вечер един от протестиращите е влязъл незаконно в частна собственост, изкачил се е по няколко балкона до покрива на посолството и е свалил знамето.“

          Властите уточниха и повдигнатите обвинения срещу извършителя:

          „Той е арестуван от полицията за предполагаемо увреждане на чужда собственост, незаконно проникване в дипломатическа собственост и нападение над полицейски служители.“

          В последващо съобщение органите на реда потвърдиха, че „редица хора са арестувани по подозрения в участие в бунтове“. Районът около посолството остава под засилена охрана със значително полицейски присъствие, за да се предотвратят нови нарушения на обществения ред.

          Случилото се в Лондон е отзвук от масовите вълнения в самия Иран. Протестите в Ислямската република започнаха на 28 декември, първоначално провокирани от тежкото икономическо състояние, но бързо прераснаха в директно недоволство срещу режима. Според информация на ДПА, въпреки че обстановката в Техеран се е успокоила в последните дни и животът се връща към нормалния ритъм, блокирането на достъпа до интернет продължава повече от седмица.

          Базираната в Осло правозащитна организация „Иран Хюман Райтс“ (IHRNGO) изнася тревожни данни за цената на недоволството. Според тяхната статистика най-малко 3428 протестиращи са загинали в Иран от началото на антиправителствените демонстрации. От организацията предупреждават, че реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок, а арестуваните надхвърлят 10 000 души.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Исторически момент: ЕС и Меркосур подписват ключовото търговско споразумение в Парагвай

          Георги Петров -
          Лидерите на Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур се събират днес в Парагвай, за да сложат подписите си под историческо търговско споразумение. Документът, чиято...
          Икономика

          Пътуване към Гърция: По-високи ТОЛ такси и интензивен трафик край Кресна

          Георги Петров -
          Пътуването към гръцките морски курорти през предстоящия активен сезон отново ще премине под знака на две основни предизвикателства за българските шофьори – натовареният трафик...
          Европа

          Синът на Рамзан Кадиров е в тежко състояние след катастрофа в Грозни

          Екип Евроком -
          Осемнадесетгодишният син на чеченския лидер Рамзан Кадиров – Адам Кадиров, е в сериозно състояние след пътен инцидент в столицата на републиката Грозни. Два независими...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions