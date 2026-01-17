Лондонската полиция извърши серия от арести снощи след ескалация на напрежението пред иранското посолство в британската столица. За сблъсъците съобщават агенциите ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

- Реклама -

Ситуацията в квартал Кенсингтън се е изострила, след като част от демонстрантите са започнали да хвърлят предмети по служителите на реда. В отговор властите са разпоредили разпръсване на тълпата и са насочили допълнителни полицейски сили към района. По време на безредиците са пострадали няколко полицаи.

В социалните мрежи се разпространяват кадри, показващи арести на ранени протестиращи. Най-сериозният пробив в сигурността е осъществен от демонстрант, който е успял да преодолее загражденията на дипломатическата мисия.

От лондонската полиция поясниха детайли около случая в официално изявление:

„По време на продължаващия протест пред иранското посолство тази вечер един от протестиращите е влязъл незаконно в частна собственост, изкачил се е по няколко балкона до покрива на посолството и е свалил знамето.“

Властите уточниха и повдигнатите обвинения срещу извършителя:

„Той е арестуван от полицията за предполагаемо увреждане на чужда собственост, незаконно проникване в дипломатическа собственост и нападение над полицейски служители.“

В последващо съобщение органите на реда потвърдиха, че „редица хора са арестувани по подозрения в участие в бунтове“. Районът около посолството остава под засилена охрана със значително полицейски присъствие, за да се предотвратят нови нарушения на обществения ред.

Случилото се в Лондон е отзвук от масовите вълнения в самия Иран. Протестите в Ислямската република започнаха на 28 декември, първоначално провокирани от тежкото икономическо състояние, но бързо прераснаха в директно недоволство срещу режима. Според информация на ДПА, въпреки че обстановката в Техеран се е успокоила в последните дни и животът се връща към нормалния ритъм, блокирането на достъпа до интернет продължава повече от седмица.

Базираната в Осло правозащитна организация „Иран Хюман Райтс“ (IHRNGO) изнася тревожни данни за цената на недоволството. Според тяхната статистика най-малко 3428 протестиращи са загинали в Иран от началото на антиправителствените демонстрации. От организацията предупреждават, че реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок, а арестуваните надхвърлят 10 000 души.