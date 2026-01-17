Не е само Переа – Левски може да изненада с трансфер на нападател

Левски усилено търси централен нападател, с който да се подсили през пролетния полусезон. Вече стана ясно, че “сините” искат да привлекат тарана на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за алтернатива на Мустафа Сангаре.

Левски няколко пъти е пращал хора да гледат играчи от Страната на кафето и ако цените на набелязаните са по джоба на “сините”, те могат да осъществят изненадващ трансфер.

Засега се смята, че Переа е първа опция, но ако босът на Локо Христо Крушарски не намали исканите 750 000 евро, то лидерът в efbet Лига ще се насочи към чужди първенства.

Като алтернатива на Сангаре за поста централен нападател може да се използва и привлеченият от Ботев (Пловдив) Арстронг Око-Флекс. Принципно титулярната му позиция е на крилото, но в предишните си отбори е използван и на върха на атаката.