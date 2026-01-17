НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Не е само Переа – Левски може да изненада с трансфер на нападател

          Левски няколко пъти е пращал хора да гледат играчи от Страната на кафето

          17 януари 2026 | 13:06 280
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски усилено търси централен нападател, с който да се подсили през пролетния полусезон. Вече стана ясно, че “сините” искат да привлекат тарана на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за алтернатива на Мустафа Сангаре.

          - Реклама -

          Левски няколко пъти е пращал хора да гледат играчи от Страната на кафето и ако цените на набелязаните са по джоба на “сините”, те могат да осъществят изненадващ трансфер.

          Засега се смята, че Переа е първа опция, но ако босът на Локо Христо Крушарски не намали исканите 750 000 евро, то лидерът в efbet Лига ще се насочи към чужди първенства.

          Като алтернатива на Сангаре за поста централен нападател може да се използва и привлеченият от Ботев (Пловдив) Арстронг Око-Флекс. Принципно титулярната му позиция е на крилото, но в предишните си отбори е използван и на върха на атаката.

          Левски усилено търси централен нападател, с който да се подсили през пролетния полусезон. Вече стана ясно, че “сините” искат да привлекат тарана на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за алтернатива на Мустафа Сангаре.

          - Реклама -

          Левски няколко пъти е пращал хора да гледат играчи от Страната на кафето и ако цените на набелязаните са по джоба на “сините”, те могат да осъществят изненадващ трансфер.

          Засега се смята, че Переа е първа опция, но ако босът на Локо Христо Крушарски не намали исканите 750 000 евро, то лидерът в efbet Лига ще се насочи към чужди първенства.

          Като алтернатива на Сангаре за поста централен нападател може да се използва и привлеченият от Ботев (Пловдив) Арстронг Око-Флекс. Принципно титулярната му позиция е на крилото, но в предишните си отбори е използван и на върха на атаката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Тервел Замфиров и Радо Янков се добраха до финалите в Банско

          Николай Минчев -
          Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред най-добрите 16 в квалификацията за Световната купа по сноуборд в Банско. Тервел беше 19-и след първия рън,...
          Спорт

          Иван Цветанов: Пратили сме на ФИФА всичко за скандала с Око-Флекс

          Станимир Бакалов -
          Спортният директор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов заяви, че клубът е изпратил на ФИФА всичките данни около скандалното преминаване на Армстронг Око-Флекс в Левски. Той...
          Спорт

          Матиас Тисера не иска да се завръща в Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Лудогорец Матиас Тисера не иска да се връща в Разград. Аржентинското издание Globo твърди, че играчът желае да продължи кариерата си или...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions