      събота, 17.01.26
          Нигерия се окичи с бронза в Африка

          Салах и Мармуш провалиха Египет

          17 януари 2026 | 20:48
          Нигерия спечели с дузпи утешителния мач за бронза в Купата на африканските нации срещу Египет. В редовното време и продълженията срещата завърши 0:0, а при наказателните удари „суперорлите“ бяха много по-точни и могат да се нарекат трети на континенталния форум. Големите грешници за Египет бяха звездите Мохамед Салах и Омар Мармуш, пропуснали първите две дузпи.

          Нигерийците бяха по-добрият отбор в редовните 90 минути. Десетина минути преди полувремето гол на Акор Адамс бе отменен след дълъг ВАР преглед.

          60 секунди след почивката ситуацията се повтори и със звездата Адемола Луукман.

          Малко преди края на мача пък „фараоните“ поискаха дузпа за нарушение срещу Омар Мармуш. Сигнал за наказателен удар не последва.

          В продълженията гол не падна и така се стигна до дузпи. Асовете Мохамед Салах и Мармуш пропуснаха първите две дузпи Египет, а от „суперорлите“ само Фисайо Деле-Баширу не бе точен. Акор Адамс, Моузес Симон, Алекс Иуоби и Адемола Луукман вкараха, същото се отнася и за Рами Рабия и Махмуд Сабер от египтяните.

