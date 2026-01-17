Нигерия се окичи с бронза в Африка

Нигерия спечели с дузпи утешителния мач за бронза в Купата на африканските нации срещу Египет. В редовното време и продълженията срещата завърши 0:0, а при наказателните удари „суперорлите“ бяха много по-точни и могат да се нарекат трети на континенталния форум. Големите грешници за Египет бяха звездите Мохамед Салах и Омар Мармуш, пропуснали първите две дузпи.

- Реклама -

Нигерийците бяха по-добрият отбор в редовните 90 минути. Десетина минути преди полувремето гол на Акор Адамс бе отменен след дълъг ВАР преглед.

60 секунди след почивката ситуацията се повтори и със звездата Адемола Луукман.

Малко преди края на мача пък „фараоните“ поискаха дузпа за нарушение срещу Омар Мармуш. Сигнал за наказателен удар не последва.

В продълженията гол не падна и така се стигна до дузпи. Асовете Мохамед Салах и Мармуш пропуснаха първите две дузпи Египет, а от „суперорлите“ само Фисайо Деле-Баширу не бе точен. Акор Адамс, Моузес Симон, Алекс Иуоби и Адемола Луукман вкараха, същото се отнася и за Рами Рабия и Махмуд Сабер от египтяните.