      събота, 17.01.26
          Нотингам и Арсенал завършиха 0:0

          Здрава защита и добър вратар отказаха "топчиите"

          17 януари 2026 | 22:27
          Нотингам и Арсенал завършиха 0:0 в дерби от 22-рия кръг на Висшата лига. 

          Въпреки второто си поредно нулево равенство в шампионата, „топчиите“ остават лидери в класирането със седем точки преднина пред втория Манчестър Сити, който загуби в този кръг от Манчестър Юнайтед. Нотингам пък е на пет точки от чертата на изпадащите. 

          Арсенал наложи високо темпо още от първия съдийски сигнал, като отбраната на домакините бе подложена на сериозен натиск и трябваше да неутрализира няколко остри центрирания. Гостите от Лондон контролираха владението на топката през по-голямата част от мача, но така и не успяха да пробият здравата защита на съперника. 

          В 65-ата минута Букайо Сака стреля с глава от точката на дузпата, но вратарят Мат Селс се намеси брилянтно. 

          Деклан Райс центрира от свободен удар в 72-ата минута, а Микел Мерино засече топката на сантиметри встрани от целта. 

          Десет минути преди края от Арсенал имаха претенции за дузпа след игра с ръка на Ола Айна, но след проверката с ВАР съдията Майкъл Оливър не ги уважи.

