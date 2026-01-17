Нотингам и Арсенал завършиха 0:0 в дерби от 22-рия кръг на Висшата лига.

Въпреки второто си поредно нулево равенство в шампионата, „топчиите“ остават лидери в класирането със седем точки преднина пред втория Манчестър Сити, който загуби в този кръг от Манчестър Юнайтед. Нотингам пък е на пет точки от чертата на изпадащите.

Арсенал наложи високо темпо още от първия съдийски сигнал, като отбраната на домакините бе подложена на сериозен натиск и трябваше да неутрализира няколко остри центрирания. Гостите от Лондон контролираха владението на топката през по-голямата част от мача, но така и не успяха да пробият здравата защита на съперника.

В 65-ата минута Букайо Сака стреля с глава от точката на дузпата, но вратарят Мат Селс се намеси брилянтно.

Деклан Райс центрира от свободен удар в 72-ата минута, а Микел Мерино засече топката на сантиметри встрани от целта.

Десет минути преди края от Арсенал имаха претенции за дузпа след игра с ръка на Ола Айна, но след проверката с ВАР съдията Майкъл Оливър не ги уважи.