Пътуването към гръцките морски курорти през предстоящия активен сезон отново ще премине под знака на две основни предизвикателства за българските шофьори – натовареният трафик в района на Кресна и увеличените пътни такси в южната ни съседка.

- Реклама -

Въпреки стартиралите строителни дейности по обходния път, инфраструктурата няма да бъде завършена навреме за летния пик. Очакванията са Кресна, която се утвърди като критична точка с кошмарни задръствания, отново да посрещне изключително интензивен автомобилен поток. Прогнозите сочат, че „тапите“ ще се повторят и през топлите месеци, като натоварването ще бъде особено осезаемо в посока Гърция.

Ситуацията отвъд границата също предлага промени, касаещи бюджета на пътуващите. От началото на годината ТОЛ таксите по гръцките магистрали бележат ръст от около 20%. Това поскъпване е следствие от годишната индексация спрямо инфлацията, която е заложена в клаузите на концесионните договори.

За масовия турист, който пътува инцидентно за лятна почивка, увеличението от около едно евро на пункт не се разглежда като фактора, който би променил плановете. Ситуацията обаче е коренно различна за хората от пограничните райони, които пресичат границата ежедневно по работа или бизнес.

Георги Манов от Петрич, който работи в Гърция и преминава през пункт „Промахон“ двукратно всеки ден, коментира прякото отражение на новите цени върху личния му бюджет. „Когато пътуваш всеки ден, се усеща веднага. Таксата беше 1,90 евро, а сега е 2,40. Не е проблем за туристите, но за нас, които минаваме по 26 дни в месеца, е разход, който се натрупва“, споделя той.

В сравнение с предходни периоди, когато таксата е била 2,20 евро, а впоследствие намалена, настоящото увеличение натежава на месечните разходи на работещите в чужбина. Поскъпването е видно и при по-дългите маршрути. Преминаването по цялата дължина на магистрала „Егнатия одос“ – от пристанището в Игуменица до турската граница – вече възлиза на 30,45 евро, при стара цена от 24,45 евро.

Тъй като българските туристи рядко използват пълния маршрут на магистралата, увеличението не предизвиква сериозно обществено недоволство у нас. Официалната причина за по-високите цени остава инфлационната корекция, въпреки различните спекулации в публичното пространство.

Независимо от по-скъпото пътуване и очакваните транспортни затруднения по трасето, Гърция запазва позицията си на водеща лятна дестинация за българите, като интересът към курортите не стихва.