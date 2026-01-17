НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пламен Николов смени курса: Кандидатът на ИТН вече брани лева с тези на „Възраждане“

          17 януари 2026 | 12:41 1190
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият кандидат за министър-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) Пламен Николов направи рязък завой в публичните си позиции, преминавайки към реториката на партия „Възраждане“. Три години и половина след номинацията си за премиерския пост през юли 2021 г., Николов активно се обявява против въвеждането на еврото и настоява за запазване на българския лев, става ясно от негови публикации в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Промяната в политическите възгледи на Николов е видима от споделените от него агитационни материали на „Възраждане“ и коментарите му относно икономическото бъдеще на страната. В дискусия под своя публикация бившият кандидат за премиер уверява потребител, че „с вашата помощ“ ще работи за връщането на лева като основна валута.

          Политическата „амалгама“ и споменът за шнорхелите

          Пламен Николов влезе в светлините на прожекторите след предсрочните избори през лятото на 2021 г., когато ИТН стана първа политическа сила. Тогава той се представи с думите: „Страната не е имала премиер като мен досега – амалгама между хуманитарно образование и бизнес опит“. Преди политическата си кариера той бе известен в бизнес средите с фирмата си за внос на плувна екипировка, по-специално шнорхели и плувни очила.

          Опитът му да оглави държавата обаче завърши безпрецедентно. Предложеният от ИТН еднопартиен кабинет бе внесен за гласуване в Народното събрание, но в последния момент председателят на парламента Ива Митева (също от ИТН) скъса документа и оттегли точката, с което мандатът се провали.

          Прогноза за „новоизпечен месия“

          В настоящите си анализи Николов е критичен към политическата система и вероятните бъдещи сценарии. В своя публикация той очертава картина на задаваща се политическа есен и появата на нов спасител, като вероятно визира президента Румен Радев или амбициите на бившата си партия за пълна власт.

          „Наесен, с нова стара песен, новоизпечен месия отново ще снизходи при нас и ще започне да ни спасява от кризите, както всички подобни преди него, но все така няма да му се получава, защото ще му се наложи да управлява в коалиция, понеже все пак не сме били така мъдри да му гласуваме пълно доверие, давайки му цялата власт“, пише Николов в профила си.

          Тази позиция бележи значителна еволюция от времето, когато той бе лице на партията на Слави Трифонов, към сегашната му подкрепа за евроскептичните тези, характерни за „Възраждане“.

          Бившият кандидат за министър-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) Пламен Николов направи рязък завой в публичните си позиции, преминавайки към реториката на партия „Възраждане“. Три години и половина след номинацията си за премиерския пост през юли 2021 г., Николов активно се обявява против въвеждането на еврото и настоява за запазване на българския лев, става ясно от негови публикации в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Промяната в политическите възгледи на Николов е видима от споделените от него агитационни материали на „Възраждане“ и коментарите му относно икономическото бъдеще на страната. В дискусия под своя публикация бившият кандидат за премиер уверява потребител, че „с вашата помощ“ ще работи за връщането на лева като основна валута.

          Политическата „амалгама“ и споменът за шнорхелите

          Пламен Николов влезе в светлините на прожекторите след предсрочните избори през лятото на 2021 г., когато ИТН стана първа политическа сила. Тогава той се представи с думите: „Страната не е имала премиер като мен досега – амалгама между хуманитарно образование и бизнес опит“. Преди политическата си кариера той бе известен в бизнес средите с фирмата си за внос на плувна екипировка, по-специално шнорхели и плувни очила.

          Опитът му да оглави държавата обаче завърши безпрецедентно. Предложеният от ИТН еднопартиен кабинет бе внесен за гласуване в Народното събрание, но в последния момент председателят на парламента Ива Митева (също от ИТН) скъса документа и оттегли точката, с което мандатът се провали.

          Прогноза за „новоизпечен месия“

          В настоящите си анализи Николов е критичен към политическата система и вероятните бъдещи сценарии. В своя публикация той очертава картина на задаваща се политическа есен и появата на нов спасител, като вероятно визира президента Румен Радев или амбициите на бившата си партия за пълна власт.

          „Наесен, с нова стара песен, новоизпечен месия отново ще снизходи при нас и ще започне да ни спасява от кризите, както всички подобни преди него, но все така няма да му се получава, защото ще му се наложи да управлява в коалиция, понеже все пак не сме били така мъдри да му гласуваме пълно доверие, давайки му цялата власт“, пише Николов в профила си.

          Тази позиция бележи значителна еволюция от времето, когато той бе лице на партията на Слави Трифонов, към сегашната му подкрепа за евроскептичните тези, характерни за „Възраждане“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Касите на БНБ и търговски банки с извънредно работно време и тази събота

          Георги Петров -
          Българската народна банка (БНБ) отваря врати за клиенти и тази събота, продължавайки установената организация за работа през почивните дни на януари. Мярката има за...
          Политика

          Ваня Григорова: Управлението на София е пиар, Терзиев няма план за кризата с боклука

          Георги Петров -
          Кризата със сметосъбирането в София е налице още от месец октомври, но въпреки това бедствено положение не беше обявено. Това заяви независимият общински съветник...
          Политика

          Иван Таков: Машините не са панацея, провалът на Терзиев в София е крещящ

          Георги Петров -
          Акцентът в политическия живот трябва да бъде поставен върху реалните политики, а не върху техническото обезпечаване на изборния процес. Тази теза защити представителят на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions