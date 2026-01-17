Бившият кандидат за министър-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) Пламен Николов направи рязък завой в публичните си позиции, преминавайки към реториката на партия „Възраждане“. Три години и половина след номинацията си за премиерския пост през юли 2021 г., Николов активно се обявява против въвеждането на еврото и настоява за запазване на българския лев, става ясно от негови публикации в социалните мрежи.

- Реклама -

Промяната в политическите възгледи на Николов е видима от споделените от него агитационни материали на „Възраждане“ и коментарите му относно икономическото бъдеще на страната. В дискусия под своя публикация бившият кандидат за премиер уверява потребител, че „с вашата помощ“ ще работи за връщането на лева като основна валута.

Политическата „амалгама“ и споменът за шнорхелите

Пламен Николов влезе в светлините на прожекторите след предсрочните избори през лятото на 2021 г., когато ИТН стана първа политическа сила. Тогава той се представи с думите: „Страната не е имала премиер като мен досега – амалгама между хуманитарно образование и бизнес опит“. Преди политическата си кариера той бе известен в бизнес средите с фирмата си за внос на плувна екипировка, по-специално шнорхели и плувни очила.

Опитът му да оглави държавата обаче завърши безпрецедентно. Предложеният от ИТН еднопартиен кабинет бе внесен за гласуване в Народното събрание, но в последния момент председателят на парламента Ива Митева (също от ИТН) скъса документа и оттегли точката, с което мандатът се провали.

Прогноза за „новоизпечен месия“

В настоящите си анализи Николов е критичен към политическата система и вероятните бъдещи сценарии. В своя публикация той очертава картина на задаваща се политическа есен и появата на нов спасител, като вероятно визира президента Румен Радев или амбициите на бившата си партия за пълна власт.

„Наесен, с нова стара песен, новоизпечен месия отново ще снизходи при нас и ще започне да ни спасява от кризите, както всички подобни преди него, но все така няма да му се получава, защото ще му се наложи да управлява в коалиция, понеже все пак не сме били така мъдри да му гласуваме пълно доверие, давайки му цялата власт“, пише Николов в профила си.

Тази позиция бележи значителна еволюция от времето, когато той бе лице на партията на Слави Трифонов, към сегашната му подкрепа за евроскептичните тези, характерни за „Възраждане“.