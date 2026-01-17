Почина президентът на Фиорентина

Италия и Флоренция са в траур. Роко Комисо, президент и собственик на Фиорентина, почина снощи в Съединените щати. Новината беше съобщена с официално изявление от клуба, което потапя в скръб целия футболен свят.

„С голяма болка и огромна тъга семейство Комисо, включително съпругата му Катрин, децата му Джузепе и Мариса, и сестрите му Италия и Рафаелина, съобщават за кончината на президента Роко Б. Комисо. След продължителен период на лечение, нашият скъп президент ни напусна и днес всички ние скърбим за неговата загуба“, се казва в съобщението на клуба.

Неочаквана новина за Серия А

Въпреки че Комисо се е борил с продължително заболяване, новината за неговата смърт изненада неприятно италианския футбол. Само допреди няколко седмици той беше забелязан във Флоренция, близо до отбора, което даваше надежди за подобряване на състоянието му.

Роко Комисо беше известен със своя харизматичен характер и беше изключително обичан от привържениците на „виолетовите“. В последните месеци той открито страдаше заедно с феновете заради неубедителните резултати на тима.

Пътят от Калабрия до върха в САЩ

Роден на 25 ноември 1949 г. в Марина ди Джойоза Йоника, Калабрия, Комисо напуска този свят на 76-годишна възраст. Той изгражда своята империя в САЩ, където основава Mediacom – компания, превърнала се в световен гигант в сферата на кабелните услуги. Неговото нетно състояние се оценява на внушителните 7,5 милиарда долара.

През 2019 г. той осъществи мечтата си да се завърне в италианския футбол, като закупи Фиорентина. Преди това той беше собственик и на легендарния американски клуб Ню Йорк Космос.

Амбиции и инвестиции във Фиорентина

Като собственик на Фиорентина, Роко Комисо не пестеше средства и инвестира сериозни суми в нови попълнения с амбицията да върне клуба на върха. Под негово ръководство отборът беше на два пъти изключително близо до спечелването на европейски трофей, достигайки два пъти до финал в турнира Лига на конференциите.