      събота, 17.01.26
          ПСЖ се върна към победите

          17 януари 2026 | 00:00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пари Сен Жермен откри 18-ия кръг във френската Лига 1 с победа – 3:0 над Лил. Кавалерът на „Златната топка“ Усман Дембеле откри резултата още в 13-ата минута.

          Отново френският национал покачи в 64-ата на 2:0. Брадли Баркола в добавеното време оформи крайното 3:0.

          Парижани се реваншираха пред своите фенове за загубаат с 0:1 от градски враг ФК Париж за Купата на Франция наскоро. Тимът на Луис Енрике си върна лидерската позиция и вече има 42 точки. Ланс е втори с 40.

          Лил е четвърти с 32 т. 

