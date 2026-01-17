ПСЖ се върна към победите

Пари Сен Жермен откри 18-ия кръг във френската Лига 1 с победа – 3:0 над Лил. Кавалерът на „Златната топка“ Усман Дембеле откри резултата още в 13-ата минута.

Отново френският национал покачи в 64-ата на 2:0. Брадли Баркола в добавеното време оформи крайното 3:0.

Парижани се реваншираха пред своите фенове за загубаат с 0:1 от градски враг ФК Париж за Купата на Франция наскоро. Тимът на Луис Енрике си върна лидерската позиция и вече има 42 точки. Ланс е втори с 40.

Лил е четвърти с 32 т.