Политическа партия МЕЧ не подкрепя въвеждането на нови сканиращи устройства за гласуване към този момент и от настоящото парламентарно мнозинство. Това заяви лидерът на формацията Радостин Василев в ефира на БиТиВи, където коментира актуалната политическа обстановка и подготовката за изборния процес.

Василев изрази твърда увереност в надеждността на сегашната технология за вота. „Настоящите машини за гласуване са сигурни“, подчерта той, допълвайки, че не намира аргументи за допълнителни разходи. „Не виждам защо трябва да инвестираме в нови машини“, изтъкна Василев, предупреждавайки, че промените в изборните правила често обслужват статуквото и рушат доверието на избирателите.

По отношение на бъдещите политически конфигурации, лидерът на МЕЧ направи ключова заявка към държавния глава. „Президентът за МЕЧ е партньор, чакам го“, заяви той, изразявайки очакване Румен Радев да се появи активно на политическата сцена. Василев е убеден, че неговата формация ще поднесе сериозна изненада на предстоящия вот, като очерта ясни червени линии за коалиционна политика.

Възможните партньори за МЕЧ са всички политически сили извън ГЕРБ и ДПС. „Непримирими сме към ГЕРБ и ДПС“, категоричен бе Василев. Той даде сериозна заявка за реформи в правосъдния сектор, обявявайки се за създаването на Министерство на справедливостта, което да фокусира усилията си върху разследване на корупционни практики, свързани с лидерите на тези две партии. „Държавата трябва да има инструменти срещу мафията“, посочи той.

Радостин Василев коментира и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), наричайки я инструмент за политически натиск. „КПК си беше бухалка“, смята той, но уточни, че евентуалното ѝ закриване трябва да бъде извършено внимателно и съобразено с нормативните актове.

В заключение лидерът на МЕЧ отправи предупреждение за възможни опити за манипулация на вота чрез така наречените „броячки“ и даде обещание към избирателите: „Обещавам на хората първо истината. Ще гоним до дупка тези, които се опитват да фалшифицират изборите“.