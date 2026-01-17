НА ЖИВО
          Реал (Мадрид) се върна на пътя на победите

          Освирквания за тима на Арбелоа

          17 януари 2026 | 17:30
           Реал (Мадрид) се завърна на победния път. Тимът, който е воден от Алваро Арбелоа, спечели домакинството си на Леванте с 2:0 в двубой от 20-и кръг на Ла Лига. 

          Мачът се игра на стадион „Бернабеу“ в испанската столица. Феновете пък посрещнаха тима с освирквания преди началото.

          Головете паднаха през втората част. 

          Звездата Килиан Мбапе откри резултата в 58-ата минута след точно изпълнена дузпа. Само 7 по-късно Раул Асенсио покачи на 2:0. Асистенцията даде резервата Арда Гюлер. 

          С успеха Реал спря серия от 2 поредни поражения. При първото – това от Барселона за Суперкупата на Испания, тимът се раздели с Шаби Алонсо, а второто дойде при дебюта на Арбелоа начело – отпадането от втородивизионния Албасете в турнира за Купата на краля. 

          В класирането в Ла Лига Реал е втори с 48 точки – на точка пред лидера Барса, който е с мач по-малко.

