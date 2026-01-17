Реал (Мадрид) се върна на пътя на победите

Реал (Мадрид) се завърна на победния път. Тимът, който е воден от Алваро Арбелоа, спечели домакинството си на Леванте с 2:0 в двубой от 20-и кръг на Ла Лига.

Мачът се игра на стадион „Бернабеу“ в испанската столица. Феновете пък посрещнаха тима с освирквания преди началото.

Головете паднаха през втората част.

Звездата Килиан Мбапе откри резултата в 58-ата минута след точно изпълнена дузпа. Само 7 по-късно Раул Асенсио покачи на 2:0. Асистенцията даде резервата Арда Гюлер.

С успеха Реал спря серия от 2 поредни поражения. При първото – това от Барселона за Суперкупата на Испания, тимът се раздели с Шаби Алонсо, а второто дойде при дебюта на Арбелоа начело – отпадането от втородивизионния Албасете в турнира за Купата на краля.

В класирането в Ла Лига Реал е втори с 48 точки – на точка пред лидера Барса, който е с мач по-малко.