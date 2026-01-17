Федерален съдия в щата Минесота наложи съдебна забрана на федералните служители да използват сълзотворен газ или да задържат мирни протестиращи в района на Минеаполис. Решението засяга агентите, участващи в най-мащабната операция за прилагане на имиграционното законодателство в САЩ, съобщава Асошиейтед прес.

Магистратите постановиха, че властите нямат право да предприемат репресивни мерки срещу граждани, които не възпрепятстват служебните задължения на органите на реда, включително когато тези хора просто наблюдават действията на агентите.

Съдебна защита за активистите

Постановлението на федералния окръжен съдия Кейт Менендес е резултат от дело, заведено през декември от името на шестима активисти от Минесота. Те са част от хилядите граждани, които следят изкъсо работата на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Граничната служба. От миналия месец тези служби прилагат засилени мерки за изпълнение на имиграционната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп в района на Минеаполис – Сейнт Пол.

Активистите са представлявани от Американския съюз за граждански свободи на Минесота. Организацията аргументира иска си с твърдението, че държавните служители системно нарушават конституционните права на жителите в двата града.

Новото съдебно решение изрично забранява на полицейските служители да задържат шофьори и пътници в превозни средства, освен ако няма „основателни подозрения“, че те пречат или се намесват в дейността на органите на реда. Съдия Менендес подчерта, че на агентите няма да бъде позволено да извършват арести без валидно правно основание или разумно подозрение за извършено престъпление.

Ескалация на напрежението и фатален инцидент

Напрежението между федералните власти и гражданското общество ескалира драстично след трагичен случай от началото на годината. На 7 януари агент на имиграционната служба застреля 37-годишната Рене Гуд. Според наличната информация, тя се е опитала да се отдалечи с автомобила си от място на проверка в Минеаполис.

Въпреки че инцидентът е документиран от камери под няколко ъгъла, версиите за причините, довели до смъртоносната стрелба, остават противоречиви. В отговор на последвалите събития, имиграционните власти извършиха множество арести и кратковременни задържания в района на Минеаполис – Сейнт Пол, което доведе до нови конфликти между агенти и демонстранти.

Институционален отпор

Освен иска на активистите, съдия Менендес разглежда и дело, заведено от щата Минесота и градовете Минеаполис и Сейнт Пол. Местните власти настояват за спиране на репресивните мерки от страна на федералните служби.

По време на изслушването в сряда съдията отказа да уважи искането на щата за незабавна временна ограничителна заповед, но изиска допълнителни писмени изложения от двете страни за следващата седмица.

По време на заседанието помощник-главният прокурор на щата Брайън Картър отправи призив за успокояване на обстановката:

„Това, от което се нуждаем най-много в момента, е пауза. Температурата трябва да се понижи.“

Съдия Менендес призна, че въпросите, повдигнати от щата и градовете, са „изключително важни“. Тя обаче подчерта сложността на казуса, който засяга конституционни и правни въпроси на високо ниво, като решението по някои от тях може да създаде сериозни прецеденти в американската правосъдна система.