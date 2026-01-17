С началото на 2026 г. процесът по издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС в България навлиза в нов, дигитален етап. Министерство на вътрешните работи публикува за обществено обсъждане ключови промени в наредбата за документите, които целят драстично намаляване на административната тежест за гражданите чрез въвеждане на електронни заявления и служебен обмен на данни. Паралелно с улесненията обаче се затяга контролът върху медицинската годност на водачите.

- Реклама -

Най-съществената промяна, която засяга всички активни шофьори, е възможността за пълно електронно обслужване. Според предложения проект, всеки гражданин, който разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП), ще може да подаде заявление за издаване на книжка през автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР, без да се налага физическо посещение на гише.

Процедурата е оптимизирана за максимално удобство: след електронното подаване, „Пътна полиция“ изпраща потвърждение или отказ директно на имейла на заявителя. При одобрение, гражданинът получава инструкция за заплащане на държавната такса онлайн. Така целият административен път – от заявката до плащането – се пренася в дигитална среда, като хартиеният вариант остава само като алтернатива, а не като задължение.

Друга ключова реформа слага край на ролята на гражданина като куриер между институциите. При възстановяване на правоспособност след отнети контролни точки или при придобиване на нова категория, водачите вече няма да бъдат задължени да носят хартиени протоколи за успешно положен изпит. Вместо това, регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще изпращат данните по служебен път директно към МВР. Този подход следва модерния принцип „данните да следват гражданина“, минимизирайки риска от загуба на документи и административни грешки.

Наред с дигитализацията, държавата въвежда и по-строги механизми за контрол върху здравето на шофьорите. Регламентира се процедура за подмяна на свидетелството въз основа на заключения от Транспортните лекарски експертни комисии (ТОЛЕК или ТЦЛЕК). Ако се установи, че водачът вече не отговаря на медицинските изисквания за определена категория, тя ще бъде изключена от документа му, без това да води до пълно отнемане на правоспособността за останалите категории.

Новост е и въвеждането на специална декларация с правна стойност, в която водачът изрично заявява, че няма да управлява МПС от категорията, за която е установено несъответствие. Това създава по-ясна юридическа отговорност при евентуални проверки или пътни инциденти.

Промените засягат и чуждите граждани с български книжки, които нямат постоянен адрес в страната. Техните административни наказания и глоби вече ще се водят на отчет от звената на „Пътна полиция“ според настоящия им адрес, което ще подобри събираемостта и контрола.

Тези национални мерки са в синхрон с общата европейска политика, водена от Европейската комисия, която цели въвеждането на цифров портфейл за шофьорски документи. Въпреки че пластиките остават валидни, посоката е към пълна дигитализация и взаимна свързаност на системите за контрол в рамките на целия Европейски съюз.