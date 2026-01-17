НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Швеция отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

          17 януари 2026 | 23:07 110
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Шведският премиер Улф Кристершон отхвърли заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, ако не бъде допуснато придобиването на Гренландия, предаде АФП.

          „Няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви Кристершон.

          - Реклама -

          Той подчерта, че „само Дания и Гренландия решават въпросите, които ги засягат“.

          „Винаги ще защитавам своята страна и нашите съюзници“, допълни шведският премиер, като определи темата като „европейски въпрос“.

          Кристершон посочи още, че Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор.

          По-рано в събота, 17 януари, Доналд Тръмп засили натиска си за придобиване на Гренландия, като заплаши няколко европейски страни с мита до 25 процента, докато покупката на датската територия не бъде осъществена.

          Изявлението предизвика масови протести в столицата на Гренландия срещу намеренията на Вашингтон за контрол над богатия на природни ресурси остров, разположен на входа към Арктика. Хиляди демонстранти излязоха и по улиците на Копенхаген и други датски градове.

          Шведският премиер Улф Кристершон отхвърли заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, ако не бъде допуснато придобиването на Гренландия, предаде АФП.

          „Няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви Кристершон.

          - Реклама -

          Той подчерта, че „само Дания и Гренландия решават въпросите, които ги засягат“.

          „Винаги ще защитавам своята страна и нашите съюзници“, допълни шведският премиер, като определи темата като „европейски въпрос“.

          Кристершон посочи още, че Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор.

          По-рано в събота, 17 януари, Доналд Тръмп засили натиска си за придобиване на Гренландия, като заплаши няколко европейски страни с мита до 25 процента, докато покупката на датската територия не бъде осъществена.

          Изявлението предизвика масови протести в столицата на Гренландия срещу намеренията на Вашингтон за контрол над богатия на природни ресурси остров, разположен на входа към Арктика. Хиляди демонстранти излязоха и по улиците на Копенхаген и други датски градове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Мицотакис потвърди: срещата с Ердоган се очаква в началото на февруари

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди, че срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган най-вероятно ще се проведе в началото на февруари, съобщава „Политико“. „Датата...
          Футбол

          ЦСКА пак допусна 2 гола и пак загуби в Турция

          Николай Минчев -
          ЦСКА загуби от чешкия Млада Болеслав с 1:2 във втората си контрола на турска земя, играна пред погледа на десетки фенове на столичани. В...
          Политика

          Гърция: Разширяването на териториалните води е суверенно право и не подлежи на преговори

          Георги Петров -
          Разширяването на териториалните води на Гърция, включително в района на Егейско море, представлява изключително национално право, което не подлежи на каквито и да е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions