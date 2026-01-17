Тервел Замфиров и Радо Янков се добраха до финалите в Банско

Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред най-добрите 16 в квалификацията за Световната купа по сноуборд в Банско.

Тервел беше 19-и след първия рън, но кара много солидно във втория и остана на 26 стотни от най-бързия – Арно Годе от Канада. Втори се нареди италианецът Арон Марч.

Радослав Янков също прогресира до финалите. Радо бе четвърти след първия манш при трудните условия и в крайна сметка се нареди шести с време 1:11.99 сек. Двамата с Тервел могат да се изправят един срещу друг в 1/4-финалите, ако спечелят осминафиналните си дуели – подобна бе картина миналата година в Банско, както и в Скуол, Швейцария по-рано през сезона.

Радо се изправя на 1/8-финалите срещу Джан Казанова от Швейцария в седма серия, а в последната съперник на Тервел е словенецът Жан Кошир.

Александър Кръшняк, който си гарантира квота за Олимпиадата в Милано/Кортина по-рано тази седмица с второто място в паралелния слалом в Бад Гащайн, за съжаление отпадна във втория рън.

Другите ни трима представители – Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и Петър Гьошарков, не продължиха след първия манш.

Финалите започнаха преди няколко минути.