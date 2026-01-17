Тръмп налага 10% мита на осем европейски държави заради Гренландия

САЩ налагат 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Финландия и Нидерландия, които ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за придобиването на Гренландия от САЩ, обяви текущият президент на Америка Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth.
След завръщането си на президентския пост Тръмп наложи мащабни мита върху стоки от почти всички търговски партньори на САЩ, с цел да се противопостави на това, което Вашингтон определя като нелоялни търговски практики, както и като инструмент за оказване на натиск върху чужди правителства във връзка с американските опасения.
Ако се осъществят, заплахите на Тръмп срещу партньорите на Вашингтон в НАТО биха довели до безпрецедентно напрежение в алианса.
САЩ налагат 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Финландия и Нидерландия, които ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за придобиването на Гренландия от САЩ, обяви текущият президент на Америка Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth.
След завръщането си на президентския пост Тръмп наложи мащабни мита върху стоки от почти всички търговски партньори на САЩ, с цел да се противопостави на това, което Вашингтон определя като нелоялни търговски практики, както и като инструмент за оказване на натиск върху чужди правителства във връзка с американските опасения.
Ако се осъществят, заплахите на Тръмп срещу партньорите на Вашингтон в НАТО биха довели до безпрецедентно напрежение в алианса.