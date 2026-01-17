Администрацията на американския президент Доналд Тръмп разработва нова стратегия за следвоенното уреждане на конфликта в Украйна, взаимствана от подхода в Близкия изток. Според информация на авторитетното британско издание Financial Times, Белият дом обмисля създаването на т.нар. „Съвет за мир“, който да функционира като гарант за спазването на бъдещите договорености за прекратяване на огъня.

Инициативата стъпва върху модела на мирния план за ивицата Газа, който беше съгласуван с активното посредничество на Тръмп. Концепцията предвижда този надзорен орган да бъде оглавяван лично от американския президент, като основната му цел е да координира управлението и стабилизацията на следвоенните зони.

Високопоставен украински чиновник, участващ пряко в преговорите с Вашингтон, потвърждава пред британската медия, че идеята е ключов елемент от стратегията на САЩ. По думите му, създаването на „Съвет за мир“ за Украйна, ръководен от президента на САЩ, е „важна част от предложенията, целящи да сложат край на руската война“.

Според източниците на FT, в състава на новия орган трябва да бъдат включени представители на Украйна, Русия, Европа и НАТО. Неговата основна задача ще бъде да гарантира стриктното изпълнение на бъдещия мирен план и да следи за липсата на нарушения.

Въпреки активната дипломатическа дейност, към момента няма индикации, че Москва е готова да приеме или дори да обсъди сериозно мирния план от 20 точки, който вече е съгласуван между САЩ, Украйна и западните съюзници. Русия продължава да поставя като условие териториални отстъпки, които властите в Киев категорично определят като неприемливи.

Амбициите на администрацията на Тръмп изглежда надхвърлят конкретните конфликти в Украйна и Газа. Изданието отбелязва, че се обмисля прилагането на схемата със „Съвета за мир“ и за други горещи точки, включително Венецуела. Очаква се планът да бъде представен пред световните лидери по време на предстоящия Световен икономически форум в Давос следващата седмица.

Радикалният подход обаче буди притеснения сред част от дипломатическия елит. Западни и арабски дипломати изразяват скептицизъм относно дългосрочните последици за международния правов ред. Единият от събеседниците на FT, запознат с детайлите на американското предложение, коментира, че администрацията на Тръмп разглежда новата структура „като потенциален заместител на ООН… нещо като паралелен неофициален орган за разрешаване на други конфликти, не само в Газа“.