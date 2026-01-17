Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отправил официална писмена покана до турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган за присъединяване към новосформирания Съвет за мир в Газа. В новата международна структура ключова роля ще изиграе и българският дипломат Николай Младенов.

Новината бе съобщена от проф. Бурханеттин Дуран, ръководител на Дирекцията по комуникации към турското президентство, цитиран от ТРТ Хабер и БТА. Според официалната информация, писмото на американския президент е изпратено на 16 януари 2026 г.

В поканата си Доналд Тръмп призовава Ердоган да се включи като един от членовете основатели на Съвета. Тази нова структура има амбициозната задача да оформи бъдещето на Ивицата Газа, като осигури всеобхватна подкрепа за управлението и възстановяването на основните услуги в региона.

Турската страна потвърди, че в работата на съвета активно участие ще вземе и министърът на външните работи Хакан Фидан. Значимо присъствие в инициативата има и българското дипломатическо представителство – бившият външен министър на България и дългогодишен дипломат на ООН Николай Младенов ще изпълнява функциите на върховен представител за Газа в рамките на новата организация.