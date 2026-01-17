НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 17.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп призова за край на управлението на аятолах Хаменей на фона на напрежението с Иран

          17 януари 2026 | 23:13 80
          Снимка: Atta Kenare / AFP via Getty Images | Charly Triballeau / AFP / Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Текущият президент на САЩ Доналд Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заявявайки, че страната се нуждае от ново ръководство, съобщава „Политико“.

          „Време е да се потърси ново лидерство в Иран“, каза Тръмп в интервю за „Политико“, след като му бяха прочетени поредица от враждебни публикации в X от профила на Хаменей.

          - Реклама -

          Изказването му идва на фона на масови протести в Иран, които в последните дни изглежда са затихнали, след като през изминалите три седмици хиляди демонстранти бяха убити. В този период Тръмп нееднократно заплаши с военна намеса, а по-рано през седмицата призова иранците да продължат протестите и да „поемат контрола над институциите“, заявявайки, че „помощта е на път“.

          Ден по-късно американският президент рязко промени тона си, след като бил информиран, че убийствата са спрели.

          „Най-доброто решение, което е взел, е че не е обесил повече от 800 души преди два дни“, каза Тръмп, попитан за евентуален мащаб на американска военна операция срещу Иран.

          Коментарите му последваха серия от остри послания на Хаменей в X, в които иранският лидер обвини Тръмп, че носи отговорност за насилието и жертвите в страната.

          „Смятаме президента на САЩ за виновен за жертвите, разрушенията и клеветите, нанесени на иранския народ“, написа Хаменей, като в друго съобщение обвини Тръмп, че представя насилствени групи като изразители на волята на народа.

          След като беше запознат с публикациите, Тръмп заяви, че управляващите в Техеран разчитат на репресии и насилие. По думите му Хаменей носи вина за „пълното разрушаване на страната и използването на насилие в мащаби, невиждани досега“. Той добави, че лидерството означава уважение, а не страх и смърт, и че управлението трябва да бъде насочено към развитието на държавата, а не към убиването на хиляди хора, за да се запази контролът.

          Реториката между Вашингтон и Техеран се изостря в изключително напрегнат момент за региона, особено след като Хаменей наскоро заяви в публично обръщение, че „иранската нация е победила Америка“. Тръмп отиде още по-далеч, като определи върховния лидер като човек, който „трябва да управлява страната си правилно и да спре да убива хора“, добавяйки, че Иран е „едно от най-лошите места за живот в света заради лошото управление“.

          Текущият президент на САЩ Доналд Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заявявайки, че страната се нуждае от ново ръководство, съобщава „Политико“.

          „Време е да се потърси ново лидерство в Иран“, каза Тръмп в интервю за „Политико“, след като му бяха прочетени поредица от враждебни публикации в X от профила на Хаменей.

          - Реклама -

          Изказването му идва на фона на масови протести в Иран, които в последните дни изглежда са затихнали, след като през изминалите три седмици хиляди демонстранти бяха убити. В този период Тръмп нееднократно заплаши с военна намеса, а по-рано през седмицата призова иранците да продължат протестите и да „поемат контрола над институциите“, заявявайки, че „помощта е на път“.

          Ден по-късно американският президент рязко промени тона си, след като бил информиран, че убийствата са спрели.

          „Най-доброто решение, което е взел, е че не е обесил повече от 800 души преди два дни“, каза Тръмп, попитан за евентуален мащаб на американска военна операция срещу Иран.

          Коментарите му последваха серия от остри послания на Хаменей в X, в които иранският лидер обвини Тръмп, че носи отговорност за насилието и жертвите в страната.

          „Смятаме президента на САЩ за виновен за жертвите, разрушенията и клеветите, нанесени на иранския народ“, написа Хаменей, като в друго съобщение обвини Тръмп, че представя насилствени групи като изразители на волята на народа.

          След като беше запознат с публикациите, Тръмп заяви, че управляващите в Техеран разчитат на репресии и насилие. По думите му Хаменей носи вина за „пълното разрушаване на страната и използването на насилие в мащаби, невиждани досега“. Той добави, че лидерството означава уважение, а не страх и смърт, и че управлението трябва да бъде насочено към развитието на държавата, а не към убиването на хиляди хора, за да се запази контролът.

          Реториката между Вашингтон и Техеран се изостря в изключително напрегнат момент за региона, особено след като Хаменей наскоро заяви в публично обръщение, че „иранската нация е победила Америка“. Тръмп отиде още по-далеч, като определи върховния лидер като човек, който „трябва да управлява страната си правилно и да спре да убива хора“, добавяйки, че Иран е „едно от най-лошите места за живот в света заради лошото управление“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Макрон осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон осъди заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, които се противопоставят на...
          Политика

          Израел възрази срещу състава на Изпълнителния съвет за Газа под надзора на САЩ

          Красимир Попов -
          Израел обяви, че възразява срещу обявения състав на Изпълнителния съвет за Газа, който ще действа под надзора на Съвета за мир на президента на...
          Политика

          Швеция отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

          Красимир Попов -
          Шведският премиер Улф Кристершон отхвърли заплахата на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски държави, ако не бъде допуснато...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions