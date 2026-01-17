Тръмп призова за край на управлението на аятолах Хаменей на фона на напрежението с Иран

Текущият президент на САЩ Доналд Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заявявайки, че страната се нуждае от ново ръководство, съобщава „Политико“.

„Време е да се потърси ново лидерство в Иран", каза Тръмп в интервю за „Политико", след като му бяха прочетени поредица от враждебни публикации в X от профила на Хаменей.

Изказването му идва на фона на масови протести в Иран, които в последните дни изглежда са затихнали, след като през изминалите три седмици хиляди демонстранти бяха убити. В този период Тръмп нееднократно заплаши с военна намеса, а по-рано през седмицата призова иранците да продължат протестите и да „поемат контрола над институциите“, заявявайки, че „помощта е на път“.

Ден по-късно американският президент рязко промени тона си, след като бил информиран, че убийствата са спрели.

„Най-доброто решение, което е взел, е че не е обесил повече от 800 души преди два дни“, каза Тръмп, попитан за евентуален мащаб на американска военна операция срещу Иран.

Коментарите му последваха серия от остри послания на Хаменей в X, в които иранският лидер обвини Тръмп, че носи отговорност за насилието и жертвите в страната.

„Смятаме президента на САЩ за виновен за жертвите, разрушенията и клеветите, нанесени на иранския народ“, написа Хаменей, като в друго съобщение обвини Тръмп, че представя насилствени групи като изразители на волята на народа.

След като беше запознат с публикациите, Тръмп заяви, че управляващите в Техеран разчитат на репресии и насилие. По думите му Хаменей носи вина за „пълното разрушаване на страната и използването на насилие в мащаби, невиждани досега“. Той добави, че лидерството означава уважение, а не страх и смърт, и че управлението трябва да бъде насочено към развитието на държавата, а не към убиването на хиляди хора, за да се запази контролът.

Реториката между Вашингтон и Техеран се изостря в изключително напрегнат момент за региона, особено след като Хаменей наскоро заяви в публично обръщение, че „иранската нация е победила Америка“. Тръмп отиде още по-далеч, като определи върховния лидер като човек, който „трябва да управлява страната си правилно и да спре да убива хора“, добавяйки, че Иран е „едно от най-лошите места за живот в света заради лошото управление“.