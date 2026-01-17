НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп заплаши с тежки мита държавите, които спират анексията на Гренландия

          17 януари 2026 | 12:43 550
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Американският президент Доналд Тръмп отправи директна заплаха за налагане на големи мита към държавите, които се противопоставят на плановете за анексиране на Гренландия от страна на Съединените щати. Държавният глава на САЩ подчерта стратегическата важност на арктическия остров, определяйки го като жизненоважен елемент за националната сигурност.

          В своето изявление Тръмп беше категоричен относно намеренията на Вашингтон да придобие контрол над територията. Той заяви, че САЩ ще получат Гренландия „по лесния” или „по трудния” начин, визирайки използването на икономически лостове срещу опонентите на тази идея.

          Геостратегическият интерес към острова е продиктуван от неговото ключово разположение. Територията се разглежда като идеална локация за разполагане на системи за ранно предупреждение при ракетни атаки, както и за осъществяване на мониторинг върху движението на плавателни съдове в региона.

          Амбициите на Белия дом обаче срещат сериозна съпротива както на международната сцена, така и във вътрешен план. Дания реагира остро на реториката, отправяйки предупреждение, че евентуални военни действия за придобиване на острова биха означавали края на НАТО. Същевременно, общественото мнение в самите Съединени щати е скептично настроено към идеята. Според актуални данни, 75% от американците са против намеренията на САЩ да поемат контрол над Гренландия.

          Правосъдие

          Съдът в Минесота: Федералните агенти без право да обгазяват и задържат мирни протестиращи

          Георги Петров -
          Федерален съдия в щата Минесота наложи съдебна забрана на федералните служители да използват сълзотворен газ или да задържат мирни протестиращи в района на Минеаполис....
          Политика

          Исторически момент: ЕС и Меркосур подписват ключовото търговско споразумение в Парагвай

          Георги Петров -
          Лидерите на Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур се събират днес в Парагвай, за да сложат подписите си под историческо търговско споразумение. Документът, чиято...
          Политика

          Радостин Василев: Виждам Румен Радев като партньор, МЕЧ ще е изненадата на вота

          Георги Петров -
          Политическа партия МЕЧ не подкрепя въвеждането на нови сканиращи устройства за гласуване към този момент и от настоящото парламентарно мнозинство. Това заяви лидерът на...
