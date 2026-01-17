Кризата със сметосъбирането в София е налице още от месец октомври, но въпреки това бедствено положение не беше обявено. Това заяви независимият общински съветник Ваня Григорова в ефира на БНТ, отправяйки остри критики към кмета на столицата Васил Терзиев. Според нея градоначалникът не разполага с работеща стратегия за овладяване на ситуацията с отпадъците.

„Чуваме за план А, план Б, план С, но ние не ги виждаме и не ги усещаме“, категорична бе Григорова, подчертавайки липсата на видими резултати за гражданите.

Тя определи настоящото управление на столицата като „пиар“ и изрази сериозни съмнения относно законността и икономическата обосновка на решенията в сектора. Григорова акцентира върху удължаването на договорите за сметосъбиране с фирма „Титан“, което според нея е извършено незаконосъобразно и на завишени цени. Общинският съветник посочи конкретни данни, според които в определени зони цената достига до 285 лева. Тази сума е почти двойна спрямо стойностите, които Васил Терзиев е обещал да не бъдат надвишавани.

Ваня Григорова обвърза проблемите на местно ниво с липсата на последователност и прозрачност в политическите действия. Коментирайки националната политическа обстановка и падането на кабинета, тя отбеляза като положителна тенденция факта, че общественият гняв е бил чут. По думите ѝ, гражданите вече не желаят да търпят пасивно действията на властта.

Въпреки това, политическата нестабилност носи и своите негативи, най-сериозният от които е липсата на редовен държавен бюджет. Григорова предупреди, че една държава не може да функционира нормално в такава ситуация, като даде конкретен пример с общинското здравеопазване. Втора градска болница е била принудена да поиска заем от 3 милиона лева, за да осигури заплатите на медицинския персонал за януари.

По отношение на бъдещето на политическата сцена, Григорова прогнозира по-активна роля на президента Румен Радев. Тя изрази очакване държавният глава да влезе в реалната политика, тъй като президентската институция по дефиниция не разполага с изпълнителна власт. Според нея президентът трябва да бъде изразител на гражданското недоволство, а не „пуделче, което само се показва по телевизията“. Тя допълни, че евентуална партия, формирана около Радев, трябва да има ясно изразен социален и солидарен профил.

От своя страна кметът на София Васил Терзиев отхвърли обвиненията за мащабна криза. „В 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма“, заяви градоначалникът. Според него темата ще бъде силно политизирана с наближаването на изборите.