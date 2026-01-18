18 януари 2026 | 14:22
105
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че абсурдните му прогнози се сбъдват.
- Реклама -
Той цитира няколко медийни съобщения в своя канал в Telegram:
САЩ се готвят да атакуват Гренландия, като целта е самия остров, а не „някаква си“ атлантическа солидарност. Наглите европейци ще бъдат наказани с тарифи за защита в рамките на НАТО.
Френски представители обмислят излизане от НАТО.
Тимошенко заяви, че Украйна има фашистки режим и че самата страна ще оцелее не повече от пет години.
Президентът и премиерът на Молдова се застъпиха за ликвидацията на страната си.
Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.
„В началото си помислих, че това е поредното абсурдно предсказание, подобно на тези, които направих през 2022-2024 г. Но не! Това са последните новини. Прогнозите се сбъдват…“, отбелязва Медведев.
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че абсурдните му прогнози се сбъдват.
- Реклама -
Той цитира няколко медийни съобщения в своя канал в Telegram:
САЩ се готвят да атакуват Гренландия, като целта е самия остров, а не „някаква си“ атлантическа солидарност. Наглите европейци ще бъдат наказани с тарифи за защита в рамките на НАТО.
Френски представители обмислят излизане от НАТО.
Тимошенко заяви, че Украйна има фашистки режим и че самата страна ще оцелее не повече от пет години.
Президентът и премиерът на Молдова се застъпиха за ликвидацията на страната си.
Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.
„В началото си помислих, че това е поредното абсурдно предсказание, подобно на тези, които направих през 2022-2024 г. Но не! Това са последните новини. Прогнозите се сбъдват…“, отбелязва Медведев.