Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че абсурдните му прогнози се сбъдват.

Той цитира няколко медийни съобщения в своя канал в Telegram:

САЩ се готвят да атакуват Гренландия, като целта е самия остров, а не „някаква си“ атлантическа солидарност. Наглите европейци ще бъдат наказани с тарифи за защита в рамките на НАТО.

Френски представители обмислят излизане от НАТО.

Тимошенко заяви, че Украйна има фашистки режим и че самата страна ще оцелее не повече от пет години.

Президентът и премиерът на Молдова се застъпиха за ликвидацията на страната си.

Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.

„В началото си помислих, че това е поредното абсурдно предсказание, подобно на тези, които направих през 2022-2024 г. Но не! Това са последните новини. Прогнозите се сбъдват…“, отбелязва Медведев.