      неделя, 18.01.26
          Американският пратеник приветства примирието между сирийския президент и кюрдския лидер

          18 януари 2026 | 21:01
          Снимка: Reuters
          Сподели
          Американският пратеник Том Барак приветства споразумението, включващо примирие, обявено между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, след като правителствените сили напреднаха в кюрдските райони в северната и източната част на Сирия, предаде АФП.

          „Това споразумение и примирие представляват решаващ поврат, при който бившите противници приемат партньорството вместо разделението“, написа Барак в социалната мрежа X.

          Пратеникът се срещна с Шараа в Дамаск днес и с Абди ден по-рано в Ербил, Ирак.

          Пратеникът се срещна с Шараа в Дамаск днес и с Абди ден по-рано в Ербил, Ирак.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Германската армия неочаквано прекрати разузнавателната мисия в Гренландия

          Красимир Попов -
          Германската армия внезапно прекрати разузнавателната си мисия в Гренландия, като войниците напуснаха страната в ранните часове на деня. Според германски медии, 15 военнослужещи от...
          Европа

          Осем страни от НАТО: Заплахите на Тръмп за Гренландия подкопават трансатлантическите отношения

          Иван Христов -
          Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи наказателни мита на осем страни от НАТО заради Гренландия подкопават трансатлантическите отношения и биха могли...
          Свят

          „Само САЩ начело с мен може да играе тази игра“: Тръмп определи присъствието на европейски военни в Гренландия като „опасно за оцеляването на нашата...

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува съобщение в своята социална мрежа Truth Social, че изпращането на европейски военни в Гренландия е „много опасна ситуация...
