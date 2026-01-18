Американският пратеник приветства примирието между сирийския президент и кюрдския лидер

Американският пратеник Том Барак приветства споразумението, включващо примирие, обявено между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, след като правителствените сили напреднаха в кюрдските райони в северната и източната част на Сирия, предаде АФП.

„Това споразумение и примирие представляват решаващ поврат, при който бившите противници приемат партньорството вместо разделението", написа Барак в социалната мрежа X.

Пратеникът се срещна с Шараа в Дамаск днес и с Абди ден по-рано в Ербил, Ирак.