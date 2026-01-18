НА ЖИВО
          Политика

          Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия

          18 януари 2026 | 23:12 350
          Снимка: БГНЕС
          Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия, показват два екзитпола, поръчани от местна телевизия.

          Крайнодесният кандидат Андре Вентура, който според предварителните социологически проучвания беше фаворит в навечерието на вота, заема второ място според екзитполовете, но с минимална преднина пред либералния кандидат, който е трети.

          Резултатите сочат изключително оспорвана надпревара, като разликите между второто и третото място са малки, а окончателната картина ще зависи от официалното преброяване на гласовете.

