Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия, показват два екзитпола, поръчани от местна телевизия.

Крайнодесният кандидат Андре Вентура, който според предварителните социологически проучвания беше фаворит в навечерието на вота, заема второ място според екзитполовете, но с минимална преднина пред либералния кандидат, който е трети.

Резултатите сочат изключително оспорвана надпревара, като разликите между второто и третото място са малки, а окончателната картина ще зависи от официалното преброяване на гласовете.