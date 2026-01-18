Арина Сабаленка не срещна затруднения при старта си на Australian Open

Арина Сабаленка не подцени старта си в тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия. Представителката на Беларус се наложи с 6:4, 6:1 над участващата с „уайлд кард“ представителка на Франция Сара Ракотоманга Раджаона.

Срещата между двете в първия кръг продължи само 77 минути. Срещата на 18 януари беше първа между двете в историята. В следващия кръг лидерката в световната ранглиста ще играе с аутсайдерката Жуосуан Бай от Китай.

Азиатката се класира изнендващо след успеха си над Анастасия Павлюченкова по-рано през деня след близо 80 минути игра.