      неделя, 18.01.26
          Атлетико Мадрид победи Алавес с 1:0

          Алавес опита да натисне в края на мача, но защитата на Атлетико издържа и тимът на Диего Симеоне се поздрави с успеха

          18 януари 2026 | 19:15 60
          Станимир Бакалов
          Атлетико Мадрид постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си на Алавес от 20-ия кръг на Ла Лига!

          Единственото попадение за “дюшекчиите” реализира Александър Сьорлот и по този начин те постигнаха първи успех над съперник от Страната на баските през този сезон. С успеха Атлетико събра 41 точки на 4-ото място, окато Алавес е 18-и с 19 точки в актива си. 

          След четвърт час игра на “Естадио Метрополитано” домакините можеха да поведат, но удар на Джулиано Симеоне бе отразен от Антонио Сивера.

          В добавеното време на първата част Тиаго Алмада опита да засече едно ниско центриране с левия крак, но се спъна в топката. За него късмет тя се върна при него след рикошет и той шутира с десния крак, но бранител на гостите блокира изстрела му. 

          Три минути след началото на второто полувреме “дюшекчиите” поведоха в резултата! Топката стигна до Пабло Бариос на дясното крило и той центрира майсторски в наказателното поле, където Александър Сьорлот засече с глава и хвърли в екстаз феновете по трибуните – 1:0!

          След час игра Сивера внимаваше и се намеси с вещина при удар на Тиаго Алмада.

          В 70-ата минута Алекс Баена овладя топката на границата на наказателното поле и стреля, но уцели лявата греда.

          Алавес опита да натисне в края на мача, но защитата на Атлетико издържа и тимът на Диего Симеоне се поздрави с успеха.

